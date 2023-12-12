聯邦挹注7千萬 加速重整沙頓海

加州獲得7000萬聯邦經費以加速重整頓沙頓海。(圖截取自電視畫面)

拜登 政府日前宣布，將提供7000萬元資金、用於協助加州 加速整頓沙頓海(Salton Sea)計畫，改善野生動物與周邊社區條件。這筆經費是「減少通膨法案」(Inflation Reduction Act)承諾2億5000萬元補助金的一部分，法案迄今已發出超過5億元補助資金。

加州州長紐森 強調，這筆經費是加州獲得第一筆重大聯邦資金，目標為透過改善野生動物棲息地、保護大眾健康與改善沙頓海水質，加速正在進行的重整沙頓海計畫。

沙頓海是加州最大的內陸湖泊，由於近年來水流量減少而湖面萎縮，導致湖床裸露、釋放出細小灰塵顆粒，導致鄰近帝王谷(Imperial Valley)空氣品質惡化，該地區空氣品質本來就已相當差。水位下降與湖泊鹽度增加，也對野生動物棲息地產生負面影響，包括在太平洋遷徙路線飛行的鳥類。

紐森指出，這項重大投資將持續推動正在進行的沙頓海關鍵計畫發展，穩定與重整湖泊生態，有益於帝國縣與柯奇拉谷(Coachella Valley)社區，以及仰賴湖泊環境的野生動物。州府將與聯邦、社區及合作夥伴密切聯繫，持續在沙頓海關鍵社區的生態、健康與經濟目標取得進展。

7000萬元經費將用於擴大加州野生動物保護棲息地項目，其正在創立一個佔地超過4000畝的水池與濕地，提供魚類與鳥類棲息，並抑制粉塵排放。這筆聯邦資金將有助於計畫進行擴展。

還有另外200萬元聯邦經費，將用於馬丁內斯沙漠卡韋拉印第安部落(Torres Martinez Desert Cahuilla Indians)，其為聯邦認可、位在南加州帝國縣與河濱縣印地安人部落組織，資金將藉由支持沙頓海計畫、擴大部落技術能力。

加州自然資源局主管、內部事務部門、墾務局與馬丁內斯沙漠卡韋拉印第安部落領袖、沙頓海協調委員會、帝國縣等部門成員，共同慶祝這項歷史性的聯邦資助計畫。