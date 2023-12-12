我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

聯邦挹注7千萬 加速重整沙頓海

編譯組╱綜合報導
加州獲得7000萬聯邦經費以加速重整頓沙頓海。(圖截取自電視畫面)
加州獲得7000萬聯邦經費以加速重整頓沙頓海。(圖截取自電視畫面)

拜登政府日前宣布，將提供7000萬元資金、用於協助加州加速整頓沙頓海(Salton Sea)計畫，改善野生動物與周邊社區條件。這筆經費是「減少通膨法案」(Inflation Reduction Act)承諾2億5000萬元補助金的一部分，法案迄今已發出超過5億元補助資金。

加州州長紐森強調，這筆經費是加州獲得第一筆重大聯邦資金，目標為透過改善野生動物棲息地、保護大眾健康與改善沙頓海水質，加速正在進行的重整沙頓海計畫。

沙頓海是加州最大的內陸湖泊，由於近年來水流量減少而湖面萎縮，導致湖床裸露、釋放出細小灰塵顆粒，導致鄰近帝王谷(Imperial Valley)空氣品質惡化，該地區空氣品質本來就已相當差。水位下降與湖泊鹽度增加，也對野生動物棲息地產生負面影響，包括在太平洋遷徙路線飛行的鳥類。

紐森指出，這項重大投資將持續推動正在進行的沙頓海關鍵計畫發展，穩定與重整湖泊生態，有益於帝國縣與柯奇拉谷(Coachella Valley)社區，以及仰賴湖泊環境的野生動物。州府將與聯邦、社區及合作夥伴密切聯繫，持續在沙頓海關鍵社區的生態、健康與經濟目標取得進展。

7000萬元經費將用於擴大加州野生動物保護棲息地項目，其正在創立一個佔地超過4000畝的水池與濕地，提供魚類與鳥類棲息，並抑制粉塵排放。這筆聯邦資金將有助於計畫進行擴展。

還有另外200萬元聯邦經費，將用於馬丁內斯沙漠卡韋拉印第安部落(Torres Martinez Desert Cahuilla Indians)，其為聯邦認可、位在南加州帝國縣與河濱縣印地安人部落組織，資金將藉由支持沙頓海計畫、擴大部落技術能力。

加州自然資源局主管、內部事務部門、墾務局與馬丁內斯沙漠卡韋拉印第安部落領袖、沙頓海協調委員會、帝國縣等部門成員，共同慶祝這項歷史性的聯邦資助計畫。

加州 紐森 拜登

上一則

年終假期估全美1.15億人出遊 23年來第二高

下一則

打砸搶勿近 假日季警力駐商場店家

延伸閱讀

無視環保爭議 州長推集水渠

無視環保爭議 州長推集水渠
州府人道援助物資 抵達加薩

州府人道援助物資 抵達加薩
紐森：美中關係「離婚」非選項 兩國須共享未來

紐森：美中關係「離婚」非選項 兩國須共享未來
挺生殖自由 紐森籲聯邦健保含避孕藥具

挺生殖自由 紐森籲聯邦健保含避孕藥具
洛城新語╱紐森甩不掉的包袱

洛城新語╱紐森甩不掉的包袱
金山人語／紐森甩不掉的包袱

金山人語／紐森甩不掉的包袱

熱門新聞

李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」