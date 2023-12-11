無視環保爭議 州長推集水渠

加州州長紐森完成地下水隧道環境審查。（AP）

ABC新聞報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）8日完成地下隧道計畫的環境審查。這是一個長期且具有爭議的計畫，旨希望幫助經常乾旱的加州，能在暴雨期間捕獲更多水資源。

這項隧道計畫約長45哩（72公里），寬36呎（10.9公尺），可每小時輸送超過1.61億加侖水資源，從北加州（加州大部分水資源所在地）水資源運送至大多數人居住的南加州。

紐森政府表示，這條隧道是加州老化基礎設施必要升級的措施之一，它將保護供水系統免受地震影響。科學家稱大氣河流（atmospheric rivers）因氣候變遷 會不斷增加，該設施也能在暴雨中捕獲更多水。

加州水資源廳（California Department of Water Resources）8日發佈最終環評報告。該報告是加州複雜漫長的監督程序最後一關，但這不意味著該計畫即將興建，因還需完成聯邦環境審查，且得到各種加州和聯邦許可，預計這些程序將持續至2026年。加州官員預計明年發佈成本估算。

儘管如此，這份環評報告仍意義重大，因其表明了紐森政府儘管受到沙加緬度╱聖荷昆三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）社區強烈反對，但仍致力完成這項計畫。紐森表示，氣候變遷正威脅加州得到清潔用水能力，且警告2040年加州供水量可能下降10%。

近三年加州沒有持續大雨。乾旱使水庫水位降至危險新低，直至去年冬季，加州遭受一系列風暴，乾旱才突然結束。州政府官員稱，若有這條隧道，就可收集並儲存足夠230萬居民一年用水量。

然環保組織、美洲原住民部落和其他反對者表示，這項水隧道計畫將從河流中抽取超量水，傷害瀕危魚類。塞拉俱樂部（Sierra Club）在聲明中表示，隧道的建設和運作，將「對三角洲社區生態系統造成大規模環境破壞」。金州鮭魚協會（Golden State Salmon Association）執行主任阿蒂斯（Scott Artis）稱其為「鮭魚滅絕計畫」。

舊金山灣守護者（San Francisco Baykeeper）資深科學家羅森費爾德（Jon Rosenfield）說，科學表明，魚類需增加河流流量才能生存，但加州忽略這點。

加州自然資源部長（California Natural Resource Secretary）考非特（Wade Crowfoot）則稱，紐森政府過去三年已花費超過10億元，用於增加河流流量，擴大魚類及其他野生動物棲息地。

替1900萬居民供水的南加州大都會水資源局總經理哈格哈利勒（Adel Hagekhalil）表示，該機構將審查環境報告調查結果，已確定「如何進行最好投資。」