州府人道援助物資 抵達加薩

加州人道主義援助物資抵達以色列和加薩幫助平民。（加州州長辦公室提供）

根據加州州長紐森 辦公室消息，州長紐森（Gavin Newsom）日前宣布，該州包括野戰醫院在內的 104貨櫃醫療物資人道主義援助包，已運抵以色列和加薩 ，這兩批幾乎完全相同的物資各包括：一所擁有50張病床的野戰醫院、支持設備、傷口和靜脈註射包、除顫器、輪椅、個人防護設備以及其他應急物品。

紐森說： 「這些人道主義物資代表我們加州的價值觀：當人們需要幫助時，金州會伸出援助之手。加州的心與所有在這場衝突中受到傷害的無辜平民同在。」

這兩批人道主義物資的交付，是在與非營利組織和政府合作夥伴的密切協調下完成的。運往以色列的物資是在與總部設在加州的人道主義援助組織 Direct Relief、以色列衛生部，以及 IsraAID 協調後，於上月運抵的。通過與Direct Relief的協調，提供給加薩平民的物資得以在本周早些時候運送到。向加薩運送物資有賴於在由拜登政府談判達成的臨時停火期間，開放了一條可靠的人道主義援助通道。

在以巴衝突引發的恐懼和擔憂加劇之際，紐森曾授權立即擴大斥資規模，加強全州宗教機構、禮拜場所和信仰機構的安全和安保，並呼籲加州大學 系統採取進一步措施保護學生安全。

10月份，州長參觀位於蘇拉諾（Solano）縣的加州州長應急服務辦公室 (Cal OES)災難後勤倉庫，幫助打包今天宣佈的物資。

加州運往以巴地區的物資被視為剩餘物資，不會影響該州在快速應對州內可能發生的任何災難時的能力。