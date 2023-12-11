維持2021生活水平 須額外1.1萬元

通膨讓全美家庭生活成本都增加。（Unsplash網頁）

福斯電視台（FOX 11）報導，美國參議院聯合經濟委員會（U.S. Senate Joint Economic Committee）共和黨 成員，近期針對消費者物價指數和消費者支出調查的政府數據進行分析調查顯示，美國家庭平均每年需額外花費1萬1000多元，才能維持與2021年1月（通膨開始之前）達到相同的生活水平。

分析發現，從2021年1月至2022年11月物價上漲13.8%，光是2022年11月美國家庭平均花費就達747元。數據還顯示，典型家庭需額外支出1萬1434元，才能維持與2021年1月類似的生活水平。

分析顯示，西部山區，包括亞利桑納、科羅拉多、愛達荷、蒙大拿、內華達、新墨西哥、猶他和懷俄明等州的家庭面臨最高的通膨率，房價比2021年1月上漲16.5%。通膨替科羅拉多、猶他和亞利桑納州家庭帶來的成本更大，這些家庭明年將分別面臨1萬2065元、1萬1708元和1萬724元的通膨成本。

然拜登 政府（Biden）引用聯邦勞工數據稱此分析「有缺陷」。

白宮發言人發出聲明表示，拜登總統上任後，全美有超過1400萬人有工作，家庭可支配收入自2020年12月以來，增加近2萬1000元，「國會共和黨人推動這項片面研究的目的是什麼？」

政府12月稍早報告稱，10月就業 成長放緩幅度超過預期。上個月雇主增加15萬個就業機會，失業率卻上升3.9%，創兩年來新高。