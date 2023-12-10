座頭鯨還沒走…螃蟹季三度延後

加州漁獵廳將加州商業螃蟹季的開始時間延遲到至少12月21日以後。（美聯社）

根據「舊金山 觀察家」（San Francisco Examiner）報導，北加州 熱愛甲殼類海鮮的美食家們還得再等幾周才能開始掰開蟹腿。

加州漁獵廳（California Department of Fish and Wildlife）將加州商業蟹季的開始時間延遲到至少12月21日以後，原因是在該州的捕魚區出現了座頭鯨（humpback whales），而且鯨魚和稜皮海龜（leatherback sea turtles）可能會被誘捕工具纏住。

商業捕蟹季節通常在11月中旬開始，這次推遲已是野生動物官員第三次推遲捕蟹時間。上個月州政府官員由於蟹肉質量不佳推遲了開捕季節。在此之前，該部門曾在10月份表示，Bodega灣和蒙特瑞（Monterey）之間的座頭鯨群存在被捕蟹籠捕獲的風險。

加州漁獵廳高級環境科學家主管巴特林（Ryan Bartling）説：「現在，座頭鯨正在離開加州水域前往冬季繁殖地的途中，因此我們可以看到座頭鯨出沒的次數在隨著時間的推移而減少。」

隨着加州進入冬季，巴特林告訴「觀察家」，聖嬰現象（El Niño）的回歸意味着這一天氣現象有可能使海水進一步變暖。如果聖嬰現象加強，它將把較冷的海水推向海岸，壓縮海洋中野生動物的食物量。

加州漁獵廳廳長博納姆（Charlton Bonham）説，11月20日至12月3日期間，在蒙特瑞縣Lopez Point附近觀察到多達35頭座頭鯨。此外，據報導，11月24日在Pigeon Point附近有一隻稜皮海龜被困在捕蟹漁具中，漁獵廳稱這證實了該地區海龜的存在。

巴特林説：「我們可能會在這些集中區域看到更多的座頭鯨，因為它們在追逐餌料。」

在蘇諾瑪-蒙多西諾（Sonoma-Mendocino）縣邊界和Lopez Point之間，對休閒捕撈鄧金斯蟹（Dungeness Crab）的限制正在生效。捕蟹人不能使用誘捕漁具，而是鼓勵他們使用其他方法捕蟹，比如環形網和誘捕網。

加州的捕蟹季節已經連續推遲了五年，主要原因是野生動物官員試圖保護在該地區遷徙的沿海鯨魚。加州漁獵廳表示，下一次風險評估預計將在12月21日或之前進行。巴特林説：「我們將由此可知能否在一月份左右開放捕鯨季。」