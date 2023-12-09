官員警示：動物用鎮靜劑xylazine 濫用風襲加州

加州州長紐森上周宣布新立法、加強對非法使用xylazine的懲罰。新法案將xylazine指定為受管制藥品，除了用於獸醫治療之外。(圖取自州長辦公室臉書)

加州 公共衛生部門(California Department of Public Health)官員警告醫護人員，藥物鎮靜劑(xylazine)濫用情況逐漸轉移到西岸。

xylazine藥物通常稱為鎮靜劑，是獸醫用來讓動物放鬆或鎮靜的藥物。該藥幾乎多與芬太尼(fentanyl)、古柯鹼等一起使用。公衛部門官員艾瑞功(Dr. Tomas Aragon)表示，xylazine是一種強效鎮靜劑或麻醉劑，與全國各地越來越多藥物過量使用有關。

儘管這種藥物目前在美國東岸更為普及，但加州公衛部門預測其將擴展至加州，因此發布警告，並針對醫療機構處理患者使用xylazine藥物的最佳做法提出建議。他的聲明指出，雖然現在數據顯示，xylazine在加州藥品供應中相對不常見，但採取措施聯絡當地合作夥伴、社區組織與醫療保健機構，警示持續變化情況。

舊金山 預估即將迎來2020年以來、藥物過量死亡最嚴重的一年。自2023年1月1日至2023年10月31日，已有692人因藥物過量喪生，其中，有26人與xylazine藥物有關。舊金山公衛部門今年2月發布健康警報，當時，首席法醫辦公室在毒理學測試發現這種藥物。

舊金山公衛部門告知「舊金山觀察家報」，舊金山xylazine藥物過量致死案例案例仍相當罕見(約占死者3%)，尚未出現有關xylazine藥物中毒或戒斷症狀，數據顯示這種藥物可能尚未廣泛擴散。但儘管病例不多，公衛當局仍持續監測毒品供應中的xylazine使用情況。

雖然xylazine並非阿片類藥物(opioid)，但經常被發現混入阿片類藥物中，包括芬太尼。舊金山加大成癮醫學醫師阿帕(Dr. Ayesha Appa)表示，美國部分城市例如費城，高達90%的芬太尼含有xylazine。傳統上，西岸與舊金山看到的海洛因等阿片類藥物，都來自美國南部與東岸。

根據加州公衛部門數據，2021年加州約有6000例因阿片類藥物過量死亡。為了因應這類藥物濫用持續增加，州長紐森 上周宣布新立法、加強對非法使用xylazine的懲罰。新法案將xylazine指定為受管制藥品(controlled substance)，除了用於獸醫治療之外。