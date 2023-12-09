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聯邦金援後 加州高鐵仍有錢關要過

編譯陳盈霖／綜合報導
連接洛杉磯至拉斯維加斯的高鐵雖獲30億款項，但仍有大筆資金壓力。圖為佛州的高鐵Brightline。（美聯社）
連接洛杉磯至拉斯維加斯的高鐵雖獲30億款項，但仍有大筆資金壓力。圖為佛州的高鐵Brightline。（美聯社）

路透社報導，白宮8日宣布替全國鐵路計畫提供82億元聯邦資金。全美第一個時速220哩的加州高鐵計畫將獲31億元撥款。連接洛杉磯至拉斯維加斯（Las Vegas）的高鐵也將獲得30億元款項。然儘管得到贈款，計畫在三小時內，將旅客從舊金山送至洛杉磯的加州高鐵仍面臨巨大資金挑戰。

拜登（Joe Biden）政府這筆贈款是兩黨基礎設施法（Bipartisan Infrastructure Law）內容之一，該法包括660億元用於客運鐵路基礎設施等。儘管這些資金大部分用於東北走廊（Northeast Corridor）升級和改善，但該法也包括在五年內提供115億元資金，用於全國其他地方開發和建造新的鐵路線。

運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）說，加這筆贈款是「自1971年Amtrak創建以來，對鐵路興建進行最大投資。」他坦言，加州計畫「正面臨許多挑戰。」加州州長紐森（Gavin Newsom）10月請求拜登總統批准資助，表示這項贈款，是「對今天的願景投下的信任票，替高鐵計畫投注新動力。」

加州高鐵這筆31億元款項，用於中央谷（Central Valley）線路上多個計畫，包括佛萊斯諾（Fresno）到貝克斯菲（Bakersfield）13哩軌道，佛雷斯諾新車站等。

然這筆經費，恐仍只是加州高鐵建設經費的九牛一毛。2008年，選民批准100億元加州高鐵計畫，但該計畫興建成本急劇上升，相關單位尚未確定該計畫所需的關鍵資金，且面臨多次延誤。從舊金山至洛杉磯的高鐵興建資金，最初估計400億元，但現在已躍升至800億元至1200億元。

相關單位估計連接麥賽德（Merced）至貝克斯菲（Bakersfield）最初171哩的路段成本，從257億元增加到至少320億元，且希望2030年開始提供服務。

歐巴馬（Obama）政府2010年向加州撥款35億元，加州決定另投注42億元。2021年，總統川普（Donald Trump）因延誤和成本上升，取消對加州高鐵計畫的資助，稱其為「災難」，直到拜登上任後才恢復對該計畫資助。國會許多共和黨人，仍希望阻止白宮向該計畫投注更多資金。

加州 拜登 洛杉磯

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