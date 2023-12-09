舊金山米慎區 藏著「迷幻藥畫」博物館

麥克勞與他的藏畫。（取自Mission Local網站）

舊金山 市米慎區20街3466號是棟三層樓的維多利亞風建築，正式的名稱是「非法圖畫研究社」（Institute of Illegal Images），不過更多人稱它為「LSD Museum」，因為裡頭收藏的3萬3000幅吸墨畫，顏料都是迷幻藥LSD。

LSD最初引進美國時只被當成藥品，直到1960年代才被視為毒品 ，1966年就率先禁掉LSD的正是崇尚自由開放的加州 。之後的地下販賣方式之一就是把液態LSD滴進吸墨紙裡，買家拿到後再泡水還原。儘管如此，LSD吸墨畫卻成為另類藝術而流傳下來，各式各樣的畫直到現在都還有新作。

這間LSD Museum的館長麥克勞（Mark McCloud）在1970年代開始注意到迷幻藥吸墨畫這種創作方式，到了1980年代開始認真收藏起來，1983年買下米慎區的房子後，這間屋子就被當成他的畫作收藏館，只對熟人開放。

為何會注意到LSD吸墨畫，背後也有一段故事。滿18歲的那天，麥克勞吃到了人生第一份LSD，但是過強的藥勁卻讓他從窗戶倒了出去，經過一番瀕死經歷後又活了回來。此後，他發現，LSD最好作成畫，才不會有人吃進去。

不過，這個奇特愛好也兩度害麥克勞差點坐牢。聯邦調查局（FBI）幹員先是在1992年以販毒罪名逮捕了他，之後在「外國毒梟認定法」（Foreign Narcotics Kingpin Designation Act）生效後，又在2001年被認定為毒梟而被逮捕，幸好兩次都因為畫家出面作證，他才無罪獲釋。

不過這也形成麥克勞之後的習慣，所有收藏都隱去來源，以免畫家因為同謀嫌疑而遭波及。對於一般參觀者，旅遊網站Atlas Obscura指出，所有人都要先預約，透過[email protected]發信，或在415-821-6432留言，並且還要說明參觀動機，方便麥克勞安排同團成員。