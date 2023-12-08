亞馬遜加州影響力密件 遭洩

亞馬遜在一份洩漏的備忘錄中，詳述該公司如何擴大在南加州影響力的計畫。（美聯社）

美聯社報導，電商龍頭亞馬遜 （Amazon）一份名為「2024年社區參與計畫」（Community engagement plan for 2024）備忘錄遭洩漏，該文件清楚揭示公司「擴大其在南加州 影響力」計畫，包括透過慈善工作提升聲譽，抵制來自卡車司機和其他團體的「勞工騷亂」等。

這分長達八頁的文件，讓人們一睹大公司如何執行其公共關係目標，且試圖減少因其業務批評造成的聲譽損害。備忘錄中還說明亞馬遜如何討好當地政界和社區團體，以減少前進當地的阻礙等。

這份備忘錄洩漏給非營利勞工組織，倉庫工人資源中心（Warehouse Worker Resource Center），日前公布於網路上。美聯社核實其真實性。亞馬遜並未對此發表評論，但在聲明中稱「對其慈善努力感到自豪」。

備忘錄指出，該公司在南加 州公共政策首要任務是解決「利用虛假敘述和不正確訊息，影響公共輿論和公共政策的勞工騷亂」。

今年早些時候，卡車司機工會（Teamsters）在棕櫚谷（Palmdale）成立一個與亞馬遜簽約的快遞公司工會，在亞馬遜拒絕參與談判後，他們在公司倉庫周圍舉行抗議活動。去年聖伯納汀諾一個亞馬遜航空樞紐中心數十名員工罷工，要求改善安全、提高工資。公司位於紐約市倉庫勞工也提出類似問題。

備忘錄還稱，公司在南加州面臨「重大聲譽挑戰」。文件中討論南加州內陸帝國在過去幾十年倉庫產業繁榮，但當地反對興建倉庫的呼聲高漲，多個城市頒布暫停開發計畫。

文件中還寫到，「計畫贏得聖伯納汀諾谷學院基金會、兒童基金會等社區團體組織信任」，以抵制「威脅該地區經濟和亞馬遜利益」的法案，包括禁止公司在距離私人住宅、公寓、學校、日托中心和其他設施1000呎內興建大型倉庫的州法。文件中也概述公司目標，即透過慈善活動創造積極的新聞故事。

倉庫工人資源中心執行董事Sheheryar Kaoosji在聲明中說，該組織直接與該地區亞馬遜倉庫工人合作，他們一直面臨薪資低、高受傷率，「這些都是影響整個內陸帝國的關鍵問題，特別影響這裡4萬5000名員工」。