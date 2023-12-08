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公路橋下檢驗 38處有火災風險

編譯林思牧╱綜合報導
11月11日洛杉磯市中心10號公路下的堆棧場被人縱火，導致這條交通要道嚴重受損。（美聯社）
11月11日洛杉磯市中心10號公路下的堆棧場被人縱火，導致這條交通要道嚴重受損。（美聯社）

11月11日洛杉磯市中心10號公路下的堆棧場被人縱火，導致這條交通要道嚴重受損，前後關閉了八天才修復通車，加州交通廳（Caltrans）因而對出租的公路橋下空間重新檢視。剛出爐的檢驗報告指出有38個租約有類似的危險，其中的11個租約是在北加灣區。

洛杉磯10號公路下方的那場大火，據報是一名無家可歸者縱火造成的，這一段路每天有30萬輛車通行，不但政府要耗巨資來修復，給社會大眾和工商業造成的時間和金錢損失實在難以計算。至今縱火嫌犯仍逍遙法外。

目前交通廳把公路下方與周邊空地出租賺錢的租約有601個，有火災風險的是38個，也就是6%。這些租約給州政府帶來3460萬元的年收入，用作道路與橋樑的維修經費，大多數的租者是用來建活動電話網路塔台(cell phone towers)，其他的用途包括做為停車場、儲藏空間、零售空間等，這種租約在全美國都很普遍。

屋崙的580高速公路底下，有一個儲藏空間被交通廳指認為有重大火災風險。這裡有高高疊起的木製堆棧、車輛、儲藏用塑膠箱、電器、休閒車RV和工業機具，黑色的鐵圍籬把這塊地方圍起，圍籬上掛著警告牌：「州政府土地，禁止丟棄物品，禁止擅入」，另一塊牌子寫著：「空間出租，可停卡車、巴士、RV、大型工業機具」。

迪吉歐(Jessica Dizio)兩年多前在這裡買了一棟房子，從她的家門口就可以看到這個儲藏空間，她表示，搬進來以後發現，附近有很多遊民搭帳棚居住。他們白天要生火煮三餐，晚上要生火取暖，因此隨時都有可能發生火災。她擔憂她的房子和整個社區有一天會被燒毀。

眾多無家可歸者給社會造成嚴重的問題，這些人覺得自己沒有可以失去的，出了問題損害的只有別人。屋崙市長盛桃(Sheng Thao)不久前在市情咨文中指出，要採用有同情心的方式解決遊民問題，把這些人安置在收容所中，讓屋崙成為整潔、安全又和諧的社區。

但盛桃的話對迪吉歐來說無幫助，她準備賣房搬走。她表示，火災、遊民只是一部分的問題，亂丟垃圾、胡亂開槍、入屋搶劫、零售盜竊等等讓人無法安居。加州的官員不設法處理問題、懲治罪犯，任由加州回復到從前西部拓荒的無法無天田地。

加州 遊民 屋崙

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