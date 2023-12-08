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夫妻「睡眠離婚」 維持婚姻健康

編譯陳盈霖／綜合報導
研究顯示，愈來愈多夫妻晚上分開睡。（取自ABC 7電視台畫面）
研究顯示，愈來愈多夫妻晚上分開睡。（取自ABC 7電視台畫面）

ABC 7電視台報導，近期一項研究發現，超過三分之一的美國人選擇所謂的「睡眠離婚」（sleep divorce），意即他們晚上與伴侶分開睡覺。

標準的結婚誓詞通常包括「直到死亡將我們分開」這句話，但專家表示，許多夫婦選擇分房睡，甚至選擇單獨的臥室。克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）醫師羅斯（Alicia Roth）說，「愈來愈多人告訴我，不管什麼原因，不共睡一張床會更舒服。」

羅斯專門研究行為睡眠醫學。她說，挽救婚姻的一種方法可能是「睡眠離婚」，這不一定是件消極的事。她說，有些人可能會認為，夫妻分開睡，一定是關係問題，但也可能是出於健康問題。

她說，「若你因任何原因睡眠不足，心裡、身體健康都會受影響。若夫妻倆有不同工作安排，或其中一方睡覺時打鼾，對另一方造成困擾，也可能選擇分開睡。

還有一種是「一人喜歡熬夜，另一半則習慣早睡」。羅斯說，沒人應該因需單獨睡一張床感到難過或內疚，因充足的睡眠相當重要。

她建議若打鼾是夫妻無法同床的重要原因，可諮詢醫師，因打鼾是睡眠呼吸中止症徵兆，即一人在睡覺時，反覆開始和停止呼吸。

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