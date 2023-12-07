8.3萬無證學生 州府立法援助

擁有DACA的無證學生越來越少，加州高校尋求提供幫助。（美聯社）

根據Cal Matters報導，名為 「童年入境暫緩遣返」（DACA）的聯邦計畫為接受過教育或服過兵役的無證青年提供福利。但過去幾年，DACA面臨著一系列法律挑戰，這些挑戰雖然有效維持了2017 年之前申請者，但禁止了幾乎所有新的申請者。

如今，鑒於居住地和年齡的限製，越來越多的加州高校學生沒有資格申請DACA，獲得DACA的人年齡越來越大，人數越來越少。學校在幫助不符合條件的人方面也受到限制。隨著聯邦計畫的減弱，加州的大學和立法者們正在尋求創造性的策略來支持無證學生。根據美國社區調查的數據估計，加州擁有最多的無證大學生，大約有8萬3000 人。

在加州大學 的每個校區、加州州立大學的大多數校區以及全州116所社區學院的半數以上，都設有一個中心，無證學生可以在那裡獲得助學金、經濟援助和法律資源方面的幫助。如聖馬刁社區學院（College of San Mateo）在2021年設立了一個獎學金項目，為每周志願工作約10小時的無證學生提供每年7500元的額外經濟援助。

2019年，州立法者通過了 「追夢人資源聯絡 」（Dreamer Resource Liaisons）法案，並從那時起為高校撥款3500多萬元，用於在校園內指定支持無證青年的場所和人員。

除非在有限的情況下，無證學生不能工作，除非他們有DACA。而DACA並不提供成為美國公民 的途徑，但可使學生有資格獲得許多校園工作和一些實習機會；不過大多校外公司實習的機會，只有美國公民才能申請。

今年秋天，州長紐森簽署法案，旨在整合無證學生申請經濟援助過程中的一些環節。但要獲得州政府的資助，學生必須在加州就讀至少三年並獲得學位。

任何無證學生都可能面臨被驅逐出境的風險，但沒有DACA的學生面臨的風險更高。2018年，州立法者開始向加州社區學院、加州大學和加州州立大學各校區提供撥款，支持為移民學生提供法律服務，在過去五年中，撥款總額超過7200萬美元。該系統已經提供了超過1萬次免費法律咨詢。在某些情況下，無證學生可能在不知情的情況下就有資格獲得簽證。

2021年，拜登 總統試圖恢復DACA， 但被一名法官否決。法官對DACA的裁決在未來幾年可能會面臨更多的上訴，也可能會提交給美國最高法院。