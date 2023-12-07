我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

8.3萬無證學生 州府立法援助

編譯組╱綜合報導
擁有DACA的無證學生越來越少，加州高校尋求提供幫助。（美聯社）
擁有DACA的無證學生越來越少，加州高校尋求提供幫助。（美聯社）

根據Cal Matters報導，名為 「童年入境暫緩遣返」（DACA）的聯邦計畫為接受過教育或服過兵役的無證青年提供福利。但過去幾年，DACA面臨著一系列法律挑戰，這些挑戰雖然有效維持了2017 年之前申請者，但禁止了幾乎所有新的申請者。

如今，鑒於居住地和年齡的限製，越來越多的加州高校學生沒有資格申請DACA，獲得DACA的人年齡越來越大，人數越來越少。學校在幫助不符合條件的人方面也受到限制。隨著聯邦計畫的減弱，加州的大學和立法者們正在尋求創造性的策略來支持無證學生。根據美國社區調查的數據估計，加州擁有最多的無證大學生，大約有8萬3000 人。

加州大學的每個校區、加州州立大學的大多數校區以及全州116所社區學院的半數以上，都設有一個中心，無證學生可以在那裡獲得助學金、經濟援助和法律資源方面的幫助。如聖馬刁社區學院（College of San Mateo）在2021年設立了一個獎學金項目，為每周志願工作約10小時的無證學生提供每年7500元的額外經濟援助。

2019年，州立法者通過了 「追夢人資源聯絡 」（Dreamer Resource Liaisons）法案，並從那時起為高校撥款3500多萬元，用於在校園內指定支持無證青年的場所和人員。

除非在有限的情況下，無證學生不能工作，除非他們有DACA。而DACA並不提供成為美國公民的途徑，但可使學生有資格獲得許多校園工作和一些實習機會；不過大多校外公司實習的機會，只有美國公民才能申請。

今年秋天，州長紐森簽署法案，旨在整合無證學生申請經濟援助過程中的一些環節。但要獲得州政府的資助，學生必須在加州就讀至少三年並獲得學位。

任何無證學生都可能面臨被驅逐出境的風險，但沒有DACA的學生面臨的風險更高。2018年，州立法者開始向加州社區學院、加州大學和加州州立大學各校區提供撥款，支持為移民學生提供法律服務，在過去五年中，撥款總額超過7200萬美元。該系統已經提供了超過1萬次免費法律咨詢。在某些情況下，無證學生可能在不知情的情況下就有資格獲得簽證。

2021年，拜登總統試圖恢復DACA， 但被一名法官否決。法官對DACA的裁決在未來幾年可能會面臨更多的上訴，也可能會提交給美國最高法院。

加州大學 美國公民 拜登

上一則

好康報您知／Zion Market 心安超市

下一則

爺爺街頭遛娃 慘遭突襲重摔

延伸閱讀

加州保險經紀考試 2024增加簡體中文等5種語言

加州保險經紀考試 2024增加簡體中文等5種語言
羅達倫參選16區國會眾議員

羅達倫參選16區國會眾議員
汙染短期無解 伊州州長取消芝12區帳篷營計畫

汙染短期無解 伊州州長取消芝12區帳篷營計畫
一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年
加州地下水資源多 專家籲多開發可供賭城

加州地下水資源多 專家籲多開發可供賭城
競選加州25選區參議員 饒影凡天普拜票爭取支持

競選加州25選區參議員 饒影凡天普拜票爭取支持

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
案發時，屋內除了男主人外、還有祖母和幼兒在家。（KTLA5電視台）

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

2023-12-03 14:46
受害者在遭受搶劫和暴力攻擊後，被送往波莫納谷醫院治療。她強烈呼籲警方加緊追捕涉案嫌犯，以防止類似的搶劫案再次發生，威脅其他無辜民眾的安全。（KTLA5電視台）

南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者

2023-11-29 16:06

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情