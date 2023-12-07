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私密景點╱奇諾岡沉睡谷 百歲的寧靜迷你社區

記者啟鉻╱奇諾岡報導
沉睡谷社區中心。（記者啟鉻╱攝影）
沉睡谷社區中心。（記者啟鉻╱攝影）

加州奇諾岡市（Chino Hills)是頗受華人新移民青睞的城市，這裡依然保留著田園牧場的純樸風格，曾是一些好萊塢影片的取景地。該市於1991年建市，市齡有32年。隨著城市化發展，人們更希望在市區尋覓更加幽靜的地方，這個地方就是「沉睡谷」（Sleepy Hollow），已經有百年歷史。早於該市建立70餘年。探訪奇諾岡若不到這裡，會有遺珠之憾。

沉睡谷是一個迷你社區，寧靜而安詳。位於曲曲彎彎的142號公路與Rosemary Ln交匯處附近，在卡本峽谷（Carbon Canyon）凹處。社區周圍樹木茂密，擁有美麗自然風光。這裡是一個遠離城市喧囂的聚落，讓探訪者體驗寧靜放鬆時光。

沉睡谷歷史可以追溯到1920年代，當時由一對夫婦克里夫（Cleve Purington）和伊莉莎白（Elizabeth)共同創建了這個社區，占地約80畝。最初，社區畫分為多個小木屋用地，吸引了一些遷徙者居住。克里夫於1925年成立了沉睡谷用水和發展公司（Water and Improvement Company），目的是擴大社區開發。

社區中的一個老宅。（記者啟鉻╱攝影）
社區中的一個老宅。（記者啟鉻╱攝影）

許多小木屋雖然經過改建但至今仍保存完好。社區因為142號公路開通並在社區旁經過，為居民交通帶來便利，部分居民在這裡永久定居，小木屋也變成大宅子。

沉睡谷社區內還有一條小溪，稱為Carbon Creek也稱Carbo Canyon Creek。此外，溪流北邊有一處溫泉。社區還保留了一些遺跡。這裡有一個社區中心，提供開會派對的場所。曾經有一家咖啡廳和酒館，名為「Ichabod's」，後來成了一家商店，現在稱為Canyon Market。社區的東端還有另一家雜貨店。原先的社區教堂，如今已經成為一個私人住宅。這些歷史遺跡見證了沉睡谷社區發展。

沉睡谷是一個坐落於植被茂密峽谷社區，曾經數度受到大規模火災威脅。由於社區居民堅忍努力及市府關注，使得沉睡谷免於災害。奇諾岡市府還為沉睡谷和峽谷內其它社區建立疏散和緊急通道系統，確保居民生命財產安全。

如今，沉睡谷約有130棟房屋和數百名居民。儘管自20世紀80年代末以來，經濟發展大大增加了142號公路的通勤物流，但這個小社區仍然保留著世外桃源的寧靜風情，與周邊城市化發展形成了鮮明對比。

為萬聖節做好準備。（記者啟鉻／攝影）
為萬聖節做好準備。（記者啟鉻／攝影）
社區樹木茂密。（記者啟鉻╱攝影）
社區樹木茂密。（記者啟鉻╱攝影）

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