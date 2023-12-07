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挺生殖自由 紐森籲聯邦健保含避孕藥具

編譯組╱綜合報導
紐森敦促聯邦政府， 醫療保險須涵蓋所有避孕措施。（美聯社）
紐森敦促聯邦政府， 醫療保險須涵蓋所有避孕措施。（美聯社）

根據加州州長紐森辦公室消息，紐森（Gavin Newsom）4日呼籲聯邦衛生與福利部（U.S. Health and Human Services）部長貝西拉（Xavier Becerra）採取更多措施，確保所有形式的避孕藥具都是可負擔得起和可獲得的。

紐森說：「在生殖保健方面，可獲得性和可負擔性是至關重要的。在美國一些地區尋求削減人們的權利之際，我們與拜登政府站在一起，保護婦女並確保她們的自由。」

今年早些時候，紐森發起了「生殖自由聯盟」（Reproductive Freedom Alliance）。這是一個由 22位州長組成的無黨派聯盟，致力於保護和擴大全國各州的生殖自由。

如果能夠被負擔得起，非處方的每日避孕藥片將徹底改變美國人的避孕方式。這些州長正與拜登政府聯手，倡導採取措施，要求大多數醫療保險計畫承擔該藥物的費用，從而支持可負擔性。

紐森州長與生殖自由聯盟執行委員會的其他州長，包括伊利諾州州長普瑞茲克（JB Pritzker）、麻州州長希利（ Maura Healey）、新墨西哥州州長葛里申（Michelle  Grisham）、北卡州州長庫伯（Roy Cooper ）以及賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）共同發表了這封信，以表達他們對聯邦政府在全國範圍內擴大避孕藥具使用範圍的支持。

今年早些時候，聯邦食品藥品管理局（FDA）批準了首款非處方（OTC）日用避孕藥，這一舉措將徹底改變美國的避孕方式。預計在未來幾個月內，美國各地的人們都可以買到這種避孕藥。

在這封信裡，州長們敦促聯邦政府明確規定，非處方藥避孕藥將由符合「可負擔健保法」（ACA）、聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助計畫（Medicaid）規定的私人醫療保險計畫承擔，無需分攤費用。

他們寫道：「作為州長，我們親眼目睹了我們的社區對可負擔、可獲得的生殖健康保險的需求。在成立『生殖自由聯盟』時，我們發誓要在初級醫療保健權受到空前攻擊的情況下，保障和改善生殖醫療保健的可及性。我們敦促貴部門立即發布關於非處方孕藥具覆蓋範圍的新指南，並與我們一起增加我國最弱勢人群獲得生殖保健服務的機會。」

聯邦醫療保險 紐森 拜登

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