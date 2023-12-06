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加州稅收遠低預期 未來3年恐出現580億預算缺口

編譯陳盈霖／綜合報導
由於延遲繳納的稅額遠低於加州領導人預期，未來三年加州可能出現580億元預算缺口。（取自KCRA 3）
由於延遲繳納的稅額遠低於加州領導人預期，未來三年加州可能出現580億元預算缺口。（取自KCRA 3）

KCRA 3電視台報導，加州預算問題似乎愈來愈嚴重。加州立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office，LAO）近期一篇博客文章更新加州來自個人、企業和銷售「三大」稅收展望，指出延遲繳納的稅額遠低於加州領導人預期，未來三年加州可能出現580億元預算缺口。該辦公室將發佈針對該州預算前景的全面分析。

由於一系列破壞性風暴影響加州大部分地區，今年州稅推遲七個月。該辦公室指出，這些收入比加州領導人預期的稅收低260億元。「近期的疲軟是否會持續還很難說。但目前情況似乎對加州不利」報告說。

這項最新預測標誌加州艱難的開始，預計該過程將是個漫長且具挑戰性，去年立法者和州長已不得不想辦法彌補315億元預算缺口。

立法者和州長制定去年預算時，LAO已預測未來幾年的預算短缺，低於預期的收入使問題變得更加複雜。議會預算專家告訴KCRA，光是未來幾年的潛在預算缺口可能達400億元。

加州民主黨籍參議會議長艾特金斯（ProTem Toni Atkins）在聲明中寫到，雖然收入預測不若預期，但加州比任何時候更有準備因應挑戰。「憑藉我們創紀錄的儲備金和其他預算工具，我們會與議會和政府合作夥伴一起因應這些挑戰。」

共和黨籍加州參議員兼參議會預算委員會副主席尼洛（Roger Niello）表示，「希望大家能看到更現實的預算策略，而不是將錢砸在所謂的國家電視辯論舞台上。」

目前加州有創紀錄的378億元儲備金，去年立法者和州長選擇不利用這筆款項來縮小預算缺口。加州州長紐森（Gavin Newsom）預計將於明年1月提出其預算初步版本。

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