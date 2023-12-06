連2個月少雨 加州明年供地方、農場10%用水

2024年開始，加州各城市和農田將獲得加州10%供水。（美聯社）

格林威治時報（greenwich time）報導，加州 官員表示，儘管去年冬季豐沛水量，加州水庫蓄水量狀況良好，然由於今年秋季相對乾燥，替2700萬人服務的加州水務機構將從2024年開始，提供加州各城市和農場10%供水。

加州水資源廳（Department of Water Resources）表示，10月與11月加州並未出現太多雨雪。他們指出，這幾個月水量對未來制定初步水資源分配至關重要，若情況改善，他們會增加配額。

加州水資源廳長內梅斯（Karla Nemeth）在聲明中表示，今年加州的水年開始相對乾燥，「雖然我們希望聖嬰（El Nino）現象會產生潮濕天氣，但在雨季初期我們需考慮可能出現的乾燥情況。」

聖嬰現象是一種週期性、自然發生，可改變全球的氣候模式，可能導致乾旱或洪水 等極端天氣條件，12月至2月影響最大。加州大部分供水來自冬季山上積雪，雪在春季融化後，有些會儲存於水庫，有些則透過大型抽水系統運送至南方。

上述系統被稱為加州供水計畫（State Water Project），替加州三分之二人口，與1172平方哩（3035平方公里）農田提供用水。加州官員每年12月1日進行水資源初始分配，每月根據積雪、降雨等其情況更新。

今年加州提撥的水資源雖然較低，但仍比過去加州陷入三年乾旱的時期來得好。2021年12月，加州各水務機構被告知，除基本健康和安全所需外，自2022年起，他們不會收到任何來自加州的水資源。