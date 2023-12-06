我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

連2個月少雨 加州明年供地方、農場10%用水

編譯陳盈霖／綜合報導
2024年開始，加州各城市和農田將獲得加州10%供水。（美聯社）
2024年開始，加州各城市和農田將獲得加州10%供水。（美聯社）

格林威治時報（greenwich time）報導，加州官員表示，儘管去年冬季豐沛水量，加州水庫蓄水量狀況良好，然由於今年秋季相對乾燥，替2700萬人服務的加州水務機構將從2024年開始，提供加州各城市和農場10%供水。

加州水資源廳（Department of Water Resources）表示，10月與11月加州並未出現太多雨雪。他們指出，這幾個月水量對未來制定初步水資源分配至關重要，若情況改善，他們會增加配額。

加州水資源廳長內梅斯（Karla Nemeth）在聲明中表示，今年加州的水年開始相對乾燥，「雖然我們希望聖嬰（El Nino）現象會產生潮濕天氣，但在雨季初期我們需考慮可能出現的乾燥情況。」

聖嬰現象是一種週期性、自然發生，可改變全球的氣候模式，可能導致乾旱或洪水等極端天氣條件，12月至2月影響最大。加州大部分供水來自冬季山上積雪，雪在春季融化後，有些會儲存於水庫，有些則透過大型抽水系統運送至南方。

上述系統被稱為加州供水計畫（State Water Project），替加州三分之二人口，與1172平方哩（3035平方公里）農田提供用水。加州官員每年12月1日進行水資源初始分配，每月根據積雪、降雨等其情況更新。

今年加州提撥的水資源雖然較低，但仍比過去加州陷入三年乾旱的時期來得好。2021年12月，加州各水務機構被告知，除基本健康和安全所需外，自2022年起，他們不會收到任何來自加州的水資源。

加州 洪水

上一則

4天槍殺4人 洛城冷血殺手遭起訴

下一則

富蘭克林基金會飛向藍天首映籌款 助自閉症家庭

延伸閱讀

私密景點／中加州「鬼城」 新地主重建現生機

私密景點／中加州「鬼城」 新地主重建現生機
製造飛機失事自拍逃生 加州YouTuber被判坐牢6個月

製造飛機失事自拍逃生 加州YouTuber被判坐牢6個月
羅達倫宣布參選 角逐加州第16選區國會議員

羅達倫宣布參選 角逐加州第16選區國會議員
爭取加薪12% 舊金山州大教職員今罷工

爭取加薪12% 舊金山州大教職員今罷工
灣區巴洛阿圖聯合學區 加州最佳

灣區巴洛阿圖聯合學區 加州最佳
禽流感捲土重來 新年蛋價恐大漲

禽流感捲土重來 新年蛋價恐大漲

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
案發時，屋內除了男主人外、還有祖母和幼兒在家。（KTLA5電視台）

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

2023-12-03 14:46

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭