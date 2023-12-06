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UCSF研究：細細品嘗食物 反而吃得少

編譯林思牧／綜合報導
美國人有肥胖問題，過往多靠藥物治療，但新研究顯示細嚼慢嚥可能會加快飽足感，反而吃的更少，圖為近年美國討論度高的減肥藥之一。（美聯社）
美國人有肥胖問題，過往多靠藥物治療，但新研究顯示細嚼慢嚥可能會加快飽足感，反而吃的更少，圖為近年美國討論度高的減肥藥之一。（美聯社）

美國胖子比例之高是全球第一，節慶期間大吃大喝更讓人健康情況惡化，但舊金山加大剛發表的一份研究報告指出，如果吃東西的時候細細品嘗味道，人應該反而會吃得比較少，這個結論打破了傳統的思維。

醫學界百年來相信，當人吃東西吃夠了的時候，消化道會給腦幹送信號，這時神經中樞發出另一種信號，讓人的食慾(appetite)消失，人就不會再想繼續吃。但「自然期刊」(Nature)11下旬剛刊出的一份舊金山加大(UC San Francisco)的研究報告，卻把傳統的思維打破，它的結論是口腔對食物味道的感覺，比消化道對飽足的感覺早到得多。

該校的卡夫理基礎神經科學研究院(Kavli Institute for Fundamental Neuroscience)的奈特教授(Zachary Knight)是這份報告的主筆之一，他指出用老鼠來做實驗，把老鼠分成兩組來觀察，其中的一組讓牠們用嘴來吃東西感受到食物的滋味，另一組則直接把食物塞到胃裡。

研究員觀察兩組老鼠神經活動的狀況，發現吃東西的老鼠在幾秒鐘之內就開始給腦幹送信號，但東西被塞到胃裡的老鼠要好幾分鐘之後才開始送信號。當腦幹早收到信號的時候，就會比較早有飽足感，不想再吃東西了，也就是攝入的熱量比較少，體重就不會增加得那麼多。

曾經有人認為，人在餐桌上安心地享用一餐，比起在有干擾的情況下吃東西，譬如一面看球賽一面吃披薩、喝啤酒，是比較健康的進食方式，這份報告提供了部分證據。研究員認為，當前美國最受醫療界推薦的減肥方式，是注射Ozempic這種抗糖尿病處方藥，這份報告等於給這種藥物減肥效果優異提供了部分的解釋。

另一位主筆賴(Truong Ly)指出，當腦幹得知有食物進來時，會下令腦部分泌出一種叫GLP-1的賀爾蒙，GLP-1則讓胰臟增加分泌胰島素(insulin)促使血糖降低，並且會讓人覺得飽足相當一段時間，這樣攝取的熱量就會減少，Ozempic和其他類似的藥物就是企圖在身體中複製這種賀爾蒙。

萊特指出，過去要觀察這類的神經信號相當困難，電子科技進步到今天，現在才能準確地偵測到這樣的信號，這份研究報告只是初期的結果，相信在不久的將來還會有更深遠的發現。

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