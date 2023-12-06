一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

Triforium改造後的夜景。（取自Light Riders Productions網站）

說起洛杉磯 市街頭的裝置藝術，最為人所知、體積最大的莫過於小東京區（Little Tokyo）的「Triforium」（又稱「洛杉磯拱廊」）。這是一個超越時代太多的前衛作品，也導致了它落成後長達40年的悲慘命運。附近的人都習慣嘲笑它，某些評論者還以其外型，稱為「找不到火雞的三根許願骨」。

設計師楊格（Joseph Young）在1975年著手的Triforium，平心而論，超前當時科技太多。在他的構想裡，Triforium要能夠回應週遭聲響，然後啟動79個音階的鐘樓，應和以協調的樂音；另外，1494個彩色稜鏡還要能搭配樂音而明滅；塔中央的的雷射，還要向宇宙發射「Los Angeles」的摩斯電碼，以回應太空 時代的夢想。

楊格的設計最終失敗，因為當時的「電腦」還只能處理8位元資料，不可能控制1494個彩色稜鏡，更遑論操控極其複雜的鐘樓。雷射發射器太貴也太大，根本裝不進去，因此高六層樓、重60噸的Triforium就成為洛杉磯的笑柄。

直到2015年，三個熱愛Triforium的年輕人開始合力改造它，替每個稜鏡加裝LED燈，再透過先進處理器控制每一盞燈的明滅，雖然無法演奏，但是燈光已經能隨著週遭環境而改變了。2018年改造完成的Triforium終於獲得重生。