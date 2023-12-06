我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

編譯胡立宗／綜合報導
Triforium改造後的夜景。（取自Light Riders Productions網站）
Triforium改造後的夜景。（取自Light Riders Productions網站）

說起洛杉磯市街頭的裝置藝術，最為人所知、體積最大的莫過於小東京區（Little Tokyo）的「Triforium」（又稱「洛杉磯拱廊」）。這是一個超越時代太多的前衛作品，也導致了它落成後長達40年的悲慘命運。附近的人都習慣嘲笑它，某些評論者還以其外型，稱為「找不到火雞的三根許願骨」。

設計師楊格（Joseph Young）在1975年著手的Triforium，平心而論，超前當時科技太多。在他的構想裡，Triforium要能夠回應週遭聲響，然後啟動79個音階的鐘樓，應和以協調的樂音；另外，1494個彩色稜鏡還要能搭配樂音而明滅；塔中央的的雷射，還要向宇宙發射「Los Angeles」的摩斯電碼，以回應太空時代的夢想。

楊格的設計最終失敗，因為當時的「電腦」還只能處理8位元資料，不可能控制1494個彩色稜鏡，更遑論操控極其複雜的鐘樓。雷射發射器太貴也太大，根本裝不進去，因此高六層樓、重60噸的Triforium就成為洛杉磯的笑柄。

直到2015年，三個熱愛Triforium的年輕人開始合力改造它，替每個稜鏡加裝LED燈，再透過先進處理器控制每一盞燈的明滅，雖然無法演奏，但是燈光已經能隨著週遭環境而改變了。2018年改造完成的Triforium終於獲得重生。

洛杉磯 太空

上一則

加州地下水資源多 專家籲多開發可供賭城

下一則

UCSF研究：細細品嘗食物 反而吃得少

延伸閱讀

私密景點／中加州「鬼城」 新地主重建現生機

私密景點／中加州「鬼城」 新地主重建現生機
2024東京米其林指南公布 成全球摘星最多城市

2024東京米其林指南公布 成全球摘星最多城市
製造飛機失事自拍逃生 加州YouTuber被判坐牢6個月

製造飛機失事自拍逃生 加州YouTuber被判坐牢6個月
羅達倫宣布參選 角逐加州第16選區國會議員

羅達倫宣布參選 角逐加州第16選區國會議員
日本東京擬取消排富條款 包括私立高中將實質免學費

日本東京擬取消排富條款 包括私立高中將實質免學費
爭取加薪12% 舊金山州大教職員今罷工

爭取加薪12% 舊金山州大教職員今罷工

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
案發時，屋內除了男主人外、還有祖母和幼兒在家。（KTLA5電視台）

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

2023-12-03 14:46

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭