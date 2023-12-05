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機上Wi-Fi訊號差 旅客想退款要耐心等

編譯陳盈霖／綜合報導

KTLA 5電視台報導，近年來大部分飛機都有Wi-Fi功能，旅客飛上雲端時仍能處理天下事。然許多人可能會發現，機上的Wi-Fi訊號有時不怎麼好。對一些付費使用Wi-Fi的旅客而言，花錢買了糟糕的Wi-Fi後想退款，可能需準備相關資料，且多點耐心。

報導記者稱，他於9月搭乘聯合航空，從舊金山飛往奧蘭多時，Wi-Fi連線故障。在美國國內航班上，聯合航空前程萬里（MileagePlus）會員可以八元或800哩點數，一般會員可以十元，購買所謂「機上Wi-Fi高級全程飛行」服務。

然而那架航班起飛後不久，飛行員宣布網路運作不正常後將系統重設，五個半小時飛行中，Wi-Fi仍出現間歇性中斷，且速度比「90年代撥接網路更慢」。

旅程之後，該記者電郵客服部門，附上連接不良的截圖，與航班編號、日期等，一天之內，客服將之前支付的里程數存回他的會員帳戶。

然而，這並不意味著每家航空公司都能對不良的機上Wi-Fi提供退費，此外，部分航空公司客服部門對提出退費的反應速度也較慢。

KTLA指出，想提高因機上Wi-Fi訊號不良退費的機會，旅客首先要向客服部門提供文件，包括連線品質不佳螢幕截圖、紀錄嘗試連線次數與遇到的特定錯誤等。

此外，儘可能詳細提供訊息，包括搭乘的航班與日期。用詞建議禮貌專業，但要堅持向客服提出想要的退款方式。最後，航空公司處理作業上可能需要時間，旅客要耐心等待。

不僅如此，購買Wi-Fi前最好先了解相關性能，大多數航空公司坦言，機上的Wi-Fi不太可能觀看影片或下載大型檔案。阿拉斯加航空表示，暴雨期間、飛機頂部有雪或冰時，機上網路服務會變慢。飛行至北極圈以北等某些定方，網路也會不穩。

雲端 暴雨 舊金山

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