私密景點／中加州「鬼城」 新地主重建現生機

安德伍發現的銀礦石，與用礦石製成的戒指。（取自安德伍的Instagram帳號）

中加山區印宇縣（Inyo County）的塞羅戈多（Cerro Gordo）在1866年之後，曾經是銀礦石的盛產地，對洛杉磯 都會區的發達貢獻良多。但在1938年後礦源枯竭，因此一度多達4500居民的塞羅戈多人越來越少，1958年正式關閉後人去樓空，成為加州 著名鬼城之一。

但是許多淘寶客並未就此死心，有些是三兩成伴來試試運氣，有些則是買下礦場試圖探勘出新礦脈。不過絕大多數的人都待不久，因為當地海拔8500呎，雖然有電，但是沒有自來水，必須自行到山下的小鎮買水再運上來。

唯一的例外是現年七旬的戴馬雷（Robert Louis Desmarais），他在1997年前後就一直住到現今。他的妻子無法承受高山反應而不住在當地，因此他成為塞羅戈多的唯一居民。之後買下塞羅戈多的地主，也都順理成章地雇用他當管理員。

事情在2018年開始出現變化，因為30出頭的新老闆安德伍（Brent Underwood）來了。他與其他人不同，雖然曾經有一絲絲的淘銀夢，事實上也偶爾去挖，但是集資花了140萬元買下塞羅戈多的他，因為喜歡這裡的感覺、打算在此終老，還想把塞羅戈多改成其他人可以來此放鬆的地方。

安德伍來之前，戴馬雷自己不時會下800多呎深的舊礦坑挖銀礦石，然後依大小以5元至20元賣給觀光 客。但是安德伍不鼓勵，因為這樣太危險，因此這位老居民有空就幫忙打點酒吧，修修壞掉的門窗。

不過，安德伍的夢在2020年差點毀了，當地的古董旅館「The American Hotel」因為一堆小鬼的胡鬧，毀於煙火引發的大火中。經過三年的修復，旅館終於大致恢復，或許明年就能恢復營運。

經過五年多的經營，安德伍最近受訪時還是強調，他一點都沒有後悔，後悔買下塞羅戈多，因為他認為這個地方就應該是大家能夠來快樂度日的，也因為這樣的信念，才能讓他熬過財務吃緊與似鬼魂般的各種煩惱，逐漸實現自己的想法。