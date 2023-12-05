禽流感捲土重來 蛋價看漲

加州禽流感捲土重來，新年蛋價可能看漲。（記者楊青/攝影）

去年秋冬爆發，但一度緩解的加州 禽流感 ，近期捲土重來，中加州地區多個大型家禽養殖場受病毒波及，近期多達25萬隻雞鴨遭捕殺。聯邦農業部表示，新年蛋價可能再次大漲。

聯邦農業部表示，目前禽流感重災區包括北加州的蘇諾瑪縣（Sonoma County），此外還有多個家禽養殖場也受到相當嚴重影響。入秋以來，僅蘇諾瑪縣的商業蛋雞養殖場和一家養鴨場，已分別損失8萬2500隻鴨和16萬9300隻雞；中加州聖比尼度縣（San Benito）和佛萊斯諾縣（Fresno）的家禽養殖場，11月共滅殺2萬8400隻染上禽流感的雞。此外，中加州麥賽德縣（Merced County）的一個火雞農場在10月底捕殺了3萬1600隻換上禽流感的火雞。

蘇諾瑪縣Petaluma地區附近的日出農場和一家養鴨場的場主表示，他們近期都遭到毀滅性禽流感影響，其中僅鴨子就有17萬隻因感染禽流感遭捕殺。該地區也是加州規模最大的肉鴨和蛋鴨養殖場。預計未來數月的鴨子價格，很可能上漲。

加州食品和農業廳表示，雖然禽流感具有很強的致病傳染性，通常對鳥類嚴重到致命，但不會對人類健康構成重大風險。農業廳表示，禽流感病毒可以透過遷徙的水禽傳播。

全國範圍内，2023年的前11個月與2022年同期相比，死於流感的鳥類和家禽要少得多。今年統計到11月中，全國共有460萬家禽因為感染禽流感遭到捕殺，而去年同期全國共有5800萬隻家禽被撲殺，是今年的12倍。

因感染禽流感遭捕殺的家禽數量大幅下降，雖然是個好消息，但禽流感持續存在，仍然讓人擔憂，說明上一波的禽流感病毒，可能已找到繼續生存的方法，並持續對家禽造成威脅；而這些病毒一旦出現變種，可能對家禽形成更大規模威脅。

根據全國消費者指數報告，今年1月，全國平均雞蛋 價格達到每打4.82元的峰值。今年10月，全國雞蛋價格有所回落，但仍維持在每打2.09元。如果此次禽流感繼續蔓延，蛋價有可能再次飆升。