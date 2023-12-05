3流行病例續升 住院率比去年低

當局敦促6個月以上的兒童與長者接種流行病毒與新冠病毒疫苗。（美聯社）

感恩節過後，佳節期間親友聚餐，加州 各地感染新冠與流感 病毒住院人數持續上升，雖然情形不像去年同期那麼嚴重。州公共衛生廳 (the California Department of Public Health) 數據顯示，感染呼吸道融合病毒 (RSV) 病例增加最快，新冠病毒患者增加情形次之，流感患者亦有增加趨勢。

加州已於今年2月宣布新冠疫情緊急狀態結束，且從日前開始，加州公共衛生廳已將加州新冠疫情數據看板改為新的病毒看板。此新病毒數據看板將感染新冠與流感病毒的住院與死亡人數並列，顯示公衛專家已將新冠病毒改為一般的流行病毒。

舊金山 加大傳染病學專家陳子平（Dr.Chin-Hong) 表示，就全國病毒傳染情況而言，新冠病毒仍是一個主要致病因素，這個現象也反映於舊金山加大醫院目前病人住院情況。

陳子平表示，舊金山加大醫院11月初期只有10名住院新冠病患，目前已增加到20名，雖然如此，整體情況仍比去年好很多，舊金山加大去年這個時候，住院新冠病患高達約100人。

北加州凱瑟醫院 (Kaiser Permanente Northern California) 因感染呼吸道融合病毒前來醫院急診室求診醫療比例從11月初期的0.5%增加到目前的1.5%。

醫學專家表示，呼吸道融合病毒傳染性極強，患者會出現類似感冒的症狀，病情一般會持續一至二個星期，然而長者或嬰兒可能會因感染這種病毒，出現肺炎或呼吸道腫大等危及生命的疾病。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)，加州目前流感與呼吸道融合病毒傳染性已明顯增強，然而整體情況比去年緩和。去年從10月22日至12月初，加州因感染流感、與感染呼吸道融合病毒死亡人數分別為36人與14人。今年同期，感染流感與融合病毒死亡人數分別為22人與11人。加州去年感染呼吸道融合病毒死亡人數約為300，流感患者死亡人數約為700。

灣區衛生局長協會 (The Association of Bay Area Health Officials) 強調，呼吸道病毒擴大蔓延之際，正是民眾年底佳節團圓時刻，因此必須注亦預防工作。