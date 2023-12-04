汽車保值率比一比 電車五年折舊近50%
疫情導致新車產量減少和二手車市場活躍，讓所有車型的保值率顯著提高。疫情前，一般汽車5年內的折舊率約50%，現如今他們的折舊率為38.8%。 而電車經歷了一波市場降價潮，保值率大打折扣，5年內的折舊率為49.1%。
iSeeCars 執行分析師卡爾布勞爾(Karl Brauer) 表示，「對車主來說，好消息是所有二手車都比五年前更保值，但電車是最差的。」iseecars對超過110萬輛汽車的最新數據分析，以5年為期限，顯示了哪些汽車貶值最快，哪些汽車最保值。相比較而言混動車折損率為37.4%，對電車有近12%的優勢，卡車折損率為34.8%，保值率最高，而SUV車型折損率41.2%，高於市場平均水平。
2023年折舊率最高的汽車，數據顯示，豪華車比民用普通車的貶值來的更快，包括瑪莎拉蒂Quattroporte、寶馬7系列和瑪莎拉蒂Ghibli占據前三席，豪華車5年後的平均折舊率是48.1%，非豪華車的平均折舊率是36.8%。以下是折舊幅度最大的前25名車型的五年平均折舊率。
2023年折舊率最低的汽車，數據顯示，這25輛車的保值率遠高於平均值。 排名第一的保時捷911轎跑車在五年後僅損失了9.3%的價值，這表明二手市場對這款跑車的需求異常強勁。 另外三輛保時捷，以及六輛豐田汽車、四輛斯巴魯汽車和三輛雪佛蘭汽車，反映了消費者對跑車、小型SUV和節能經濟型汽車的持續需求。 過去幾年二手車價格的上漲促使許多買家轉向性價比較高的車款。 以下是折舊幅度最小的前25名車型的五年平均折舊率。
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