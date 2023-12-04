汽車保值率比一比 電車五年折舊近50%

汽車五年折舊率相對疫情前減緩，但電車折舊近半成。（Unsplash）

疫情 導致新車產量減少和二手車 市場活躍，讓所有車型的保值率顯著提高。疫情前，一般汽車5年內的折舊率約50%，現如今他們的折舊率為38.8%。 而電車經歷了一波市場降價潮，保值率大打折扣，5年內的折舊率為49.1%。

iSeeCars 執行分析師卡爾布勞爾(Karl Brauer) 表示，「對車主來說，好消息是所有二手車都比五年前更保值，但電車是最差的。」iseecars對超過110萬輛汽車的最新數據分析，以5年為期限，顯示了哪些汽車貶值最快，哪些汽車最保值。相比較而言混動車折損率為37.4%，對電車有近12%的優勢，卡車折損率為34.8%，保值率最高，而SUV 車型折損率41.2%，高於市場平均水平。

2023年和2019年車型5年折舊率比較 數據來源：iSeeCars 記者金維多／製表

2023年折舊率最高的汽車，數據顯示，豪華車比民用普通車的貶值來的更快，包括瑪莎拉蒂Quattroporte、寶馬7系列和瑪莎拉蒂Ghibli占據前三席，豪華車5年後的平均折舊率是48.1%，非豪華車的平均折舊率是36.8%。以下是折舊幅度最大的前25名車型的五年平均折舊率。

5年折舊率最高25輛汽車 數據來源：iSeeCars 記者金維多／製表