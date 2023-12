私密景點／舊金山唐人街 舞孃博物館有故事

身分多重的余愛榮。(取自YouTube Awesome Theatre頻道)

舊金山 唐人街在華人圈中幾乎無人不知,但是不是每個人都知道「號角表演藝術中心」(Clarion Performing Arts Center),更少人知道中心的地下室有個「舞孃博物館 」(Showgirl Magic Museum)。原因之一是,博物館在2021年5月之後才對外開放。

舞孃博物館反映1930年代至1970年代,華人夜總會的風光時刻,裡面收藏了舞孃實際使用的服裝、珠寶、道具,還有當時的照片,每一件展品背後都有故事,有興趣的人可以到YouTube看紀錄片「Empress Yee and The Magical History of Chinatown」。

「Empress Yee」指的正是館長余愛榮(Cynthia Yee)。舊金山土生土長的她不只精通演出,還曾經當選過1967年的華埠 小姐。養母安排不足齡的她到華埠的夜總會演出,但是卻對她保護周到,沒讓她受過罪。

余愛榮在夜總會工作期間,不但走遍世界,還結識許多姐姐妹妹。到了2000年前後,余愛榮號召老夥伴組成女團「Grant Avenue Follies」,開始在YouTube發布MV,她們的作品之一為「雞毛掃說唱」。