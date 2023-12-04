車禍扣點怎麼算? 看肇責歸屬

DMV是根據疏忽操作員處理系統（Negligent Operator Treatment System，NOTS）對駕照進行紀錄。(DMV網頁）

沙加緬度蜂報報導，在加州 開車，若碰上由另一輛車輛造成的事故，向加州車輛管理局（DMV ）報告時，自己的駕照 會被扣點嗎，駕駛紀錄是如何運作？DMV發言人安東貝卡（Ronald Ongtoaboc）提供相關資訊如下：

加州駕駛紀錄系統如何運作？

安東貝卡說，DMV是根據疏忽操作員處理系統（Negligent Operator Treatment System，NOTS）對駕照進行紀錄。根據DMV網站，該系統是「針對您的駕駛權限一系列警告與漸進式懲罰」，18歲及以上駕駛會受到該系統影響。他說，NOTS分數為零至三，若執法部門發現某人有責任，這些點數會被添加至駕駛紀錄中。

哪些情況會導致駕照扣點？

安東貝卡說，這是根據交通違規與碰撞定罪而定。扣點範圍從零至三，取決於負責人與所駕駛的車輛類型（商用或非商用）。

車輛法規定，商用車輛發生的碰撞或定罪相較非商用車嚴格。超速和在不安全情況下駕駛車輛，可能被記一點。若出現「更嚴重」交通安全風險，如肇事逃逸或酒後駕車，可能會被扣兩點，但若駕駛商用車輛時肇事逃逸等「重大犯罪行為」，則可能被扣三點。若駕駛的是非商用車，「發生您需負責的肇事碰撞將扣一點」。

駕照上最多可被扣多少點？

安東貝卡說，NOTS有四個級別，在第三級別時，駕駛在指定時間內再次因疏忽操作被扣點時，駕照恐被吊銷。他說，駕駛若在一年內，因疏忽操作被扣四點，兩年內因疏忽操作被扣六點，三年內被扣八點，而面臨吊銷駕照處分，商業駕駛這方面更加嚴格。

安東貝卡說，駕駛可嘗試刪除這些點數，例如在法庭上對交通罰單提出異議，或在符合條件的情況下參加交通學校。

加州法院網站指出，符合條件者去交通學校讀交通法規，如此一來駕駛不會被扣分。根據該網站，若擁有有效駕照，罰單屬於非商用車輛，且過去18個月內沒有上過交通學校，通常可以透過此方式消除點數。

然有些罰單並不符合交通學校資格，包括涉及汽車設備違規、酒精或毒品相關犯罪的罰單。

哪裡可查詢自己的駕駛紀錄？

根據DMV網站，加州駕照持有者可向DMV索取駕駛紀錄資訊，但須支付費用。申請紀錄時需有行照號碼、想要申請的複本數量、公司名稱（若使用）、電話號碼、聯絡人姓名、住址（不能是郵政信箱）。

駕駛紀錄會影響汽車保險費用嗎？

根據保險公司Progressive，紀錄中所顯示的任何違規行為，都會增加汽車保險費率。該網站寫道，「若保險公司替某安全駕駛者提供折扣，在收到超速罰單後，這項折扣可能消失。」