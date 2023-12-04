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加州歸還40畝原住民祖傳土地

編譯組／綜合報導
紐森表示，歸還土地將可會為州府與加州原住民部落建立合作新里程碑。（州長辦公室）
紐森表示，歸還土地將可會為州府與加州原住民部落建立合作新里程碑。（州長辦公室）

加州州長紐森日前宣布，加州漁獵廳 (the California Department of Fish and Wildlife, CDFW) 將把惠特尼山魚類孵化場 (Mount Whitney Fish Hatchery) 40畝以上的土地交予獨立堡印地安社區 (Fort Independence Indian Community) 。此乃加州漁獵廳首次將其土地交還加州原住民安部落。

獨立堡印地安社區主要成員為聯邦政府所承認的派尤特族 (Paiute Tribe)。派尤特族長期以來保護、培養這塊土地的生態發展。而今派尤特人將可在這塊其所擁有的土地重新發展其文化傳統，進而營建出一個更健全的環境。

紐森表示，交回這塊土地，將可會為州府與加州原住民部落建立合作新里程碑，重新營建溝通管道，同時癒合過去造成的歷史創傷。他說，獨立堡印地安社區長年以來，長期居住管理這塊土地，而今重新建立其歷史關係，不但有利於這塊土地未來發展，也將有助於加州各社區之間的溝通。

派尤特族主席達伯格 (Carl Dahlberg) 表示，水資源乃為派尤特人歷史上、文化上、與社會結構上一個基本的成分。遠古以來，派尤特族已於橡木溪 (the Oak Creek) 河畔定居，對派尤特族，土地是一個神聖的象徵。派尤特文化傳統重視維持自然生態，因為自然生態維持良好，土地才能成長維持社區族人性命的寶貴食物。這塊土地乃是派尤特人之所以為派尤特人的傳統文化基礎。

達伯格說，如今土地回歸，將盡力維持惠特尼山魚類孵化場的自然環境，同時將派特尼族傳統文化帶回社區。

紐森辦公室部落事務局主任 阿許達理 (Christina Snider-Ashtari) 表示，將與獨立堡印地安社區共同慶祝原住民部落與其祖先居住的土地與文化結合。

加州州長辦公室為糾正過去所犯的錯誤，進一步包容加州原住民成為社區一份子，主動與原住民部落聯繫，成立歷史性「部落自然基礎解決方案」(Tribal Nature-Based Solutions Program) ，方案總金額高達1億100萬元，方案內容支持部落倡議 (tribal initiative) ，推動原住民社區健全發展，達到加州領先全球的保護氣候等目標。

加州 原住民 紐森

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