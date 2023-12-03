我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

水電供給等未獲滿意答覆 永恆加州說明會 當地居民不挺

編譯胡立宗／綜合報導
永恆加州的第一場居民說明會，右立者為計畫執行長斯拉馬克。（取自KCRA電視台畫面）
永恆加州的第一場居民說明會，右立者為計畫執行長斯拉馬克。（取自KCRA電視台畫面）

「永恆加州」（California Forever）希望在蘇拉諾縣（Solano County）建立新的烏托邦城市。不過11月29日在委利賀市（Vallejo）舉行的第一場說明會，當地居民反應普遍不佳。

除了不確定性太高，還有計畫團隊本身無法給予實際問題上令人滿意的答覆，特別是供水、供電與物價上漲等問題。

永恆加州計畫發起人暨執行長斯拉馬克（Jan Sramek）會中強調，他們致力於在蘇拉諾縣打造更宜居的城市，目前還不能確定衝擊範圍與程度，但會在2024年1月提出完整規劃。

如果永恆加州方案能夠說服居民，方案才有可能納入明年年底的投票，因為更動土地區劃法規需要公民同意。永恆加州的基地目前都為農業用地，不更改地目無法興建大型建築。

參加當天說明會的民眾，多數持懷疑態度，焦點在於新市鎮的水電問題，與原住民族溝通不足，以及鄰近特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）可能衍生的爭議。

KCRA電視台訪問時，居民Phillip Balbuena說，計畫方的說明反倒讓他更為確定，他們不知道長期目標是什麼。居民Michael Hayes說，造鎮計畫肯定會拉高物價，原住民族無法負擔生活開銷只能搬走。

委利賀前任市長Bob Sampayan則表示，計畫本身確實不夠完善，水電、治安都有缺漏，但是現在就拒絕提案為時過早，說明會的意義正在發掘問題，開發團隊才能解決問題。不過，他還是強調，永恆加州在邀請與會者上還要更多元，確保方方面面的聲音都能表達。

未來的說明會日期如下，開始時間皆為下午5時：

12月5日，Rio Vista Town Hall，地點 Legion Hall at the Memorial Veterans Building；

12月6日，Vacaville Town Hall，地點Journey Theater；

12月7日，Fairfield/Suisun Town Hall，地點Willow Hall Fairfield Community Center；

12月14日，Benicia Town Hall，地點Benicia Historical Museum的Charles P. Stone Hall and Spenger Memorial Garden；

12月18日，Dixon Town Hall，地點Dixon Olde Vets Hall。

永恆加州的辦公室已經在11月30日於委利賀市Georgia Street 537號開設，各方都可到此表達意見與建議。

加州 原住民 投票

上一則

3遊民1洛縣府人員遇害 洛城連環殺人兇嫌落網

下一則

歷史拼圖／洛杉磯最古老豪宅 阿維拉土磚屋200多歲了

延伸閱讀

紅藍州長大辯論 分析：呈現兩黨國家未來走向有重大歧見

紅藍州長大辯論 分析：呈現兩黨國家未來走向有重大歧見
紐森PK德桑提斯 肢體語言「洩密」

紐森PK德桑提斯 肢體語言「洩密」
時代雜誌諷辯論：扭曲事實成了贏家

時代雜誌諷辯論：扭曲事實成了贏家
伊州人去年遷出近35萬 搬至佛州最多 印州居次

伊州人去年遷出近35萬 搬至佛州最多 印州居次
聖荷西「清潔門戶」啟動 市長馬漢挽袖植樹種花，粉刷公用設施

聖荷西「清潔門戶」啟動 市長馬漢挽袖植樹種花，粉刷公用設施
藍盾健保遭駭 480萬個資恐外流

藍盾健保遭駭 480萬個資恐外流

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（取材自KTLA電視台畫面）

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

2023-11-28 01:20

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆