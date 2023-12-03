水電供給等未獲滿意答覆 永恆加州說明會 當地居民不挺
「永恆加州」（California Forever）希望在蘇拉諾縣（Solano County）建立新的烏托邦城市。不過11月29日在委利賀市（Vallejo）舉行的第一場說明會，當地居民反應普遍不佳。
除了不確定性太高，還有計畫團隊本身無法給予實際問題上令人滿意的答覆，特別是供水、供電與物價上漲等問題。
永恆加州計畫發起人暨執行長斯拉馬克（Jan Sramek）會中強調，他們致力於在蘇拉諾縣打造更宜居的城市，目前還不能確定衝擊範圍與程度，但會在2024年1月提出完整規劃。
如果永恆加州方案能夠說服居民，方案才有可能納入明年年底的投票，因為更動土地區劃法規需要公民同意。永恆加州的基地目前都為農業用地，不更改地目無法興建大型建築。
參加當天說明會的民眾，多數持懷疑態度，焦點在於新市鎮的水電問題，與原住民族溝通不足，以及鄰近特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）可能衍生的爭議。
KCRA電視台訪問時，居民Phillip Balbuena說，計畫方的說明反倒讓他更為確定，他們不知道長期目標是什麼。居民Michael Hayes說，造鎮計畫肯定會拉高物價，原住民族無法負擔生活開銷只能搬走。
委利賀前任市長Bob Sampayan則表示，計畫本身確實不夠完善，水電、治安都有缺漏，但是現在就拒絕提案為時過早，說明會的意義正在發掘問題，開發團隊才能解決問題。不過，他還是強調，永恆加州在邀請與會者上還要更多元，確保方方面面的聲音都能表達。
未來的說明會日期如下，開始時間皆為下午5時：
12月5日，Rio Vista Town Hall，地點 Legion Hall at the Memorial Veterans Building；
12月6日，Vacaville Town Hall，地點Journey Theater；
12月7日，Fairfield/Suisun Town Hall，地點Willow Hall Fairfield Community Center；
12月14日，Benicia Town Hall，地點Benicia Historical Museum的Charles P. Stone Hall and Spenger Memorial Garden；
12月18日，Dixon Town Hall，地點Dixon Olde Vets Hall。
永恆加州的辦公室已經在11月30日於委利賀市Georgia Street 537號開設，各方都可到此表達意見與建議。
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