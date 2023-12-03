歷史拼圖／洛杉磯最古老豪宅 阿維拉土磚屋200多歲了

阿維拉土磚屋擁有200多年歷史。(阿維拉土磚屋臉書）

NewsBREAK報導，擁有好萊塢、娛樂產業的洛杉磯 是個充滿魅力、現代的城市，然洛杉磯市最古老的房子，阿維拉土磚屋（Ávila Adobe）卻已有200多年歷史，可追溯至加州 仍屬於西班牙帝國時期。

阿維拉土磚屋是由西班牙殖民主義和美墨戰爭主要人物阿維拉（Francisco Avila）建造，他也是19世紀初洛杉磯地區富有的西班牙牧場主和地主。

1781年，即美國獨立戰爭五年後，首次有人住在洛杉磯，當時洛杉磯全名是El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles sobre el Río Porciúncula，即位於波爾丘拉河（Porciuncula River）上的洛杉磯聖母女王之城之意。

阿維拉土磚屋的院落。(取自阿維拉土磚屋臉書）

1810年，西班牙帝國任命阿維拉為洛杉磯鎮長，僅管僅任職一年，但當時永久定居在洛杉磯的牧場有415位居民，相較今天的385萬居民而言，天差地遠。

1818年，阿維拉自己在繁華的中心建造一棟房屋，也就是阿維拉土磚屋。當時該屋可是豪宅，也是阿維拉商業、娛樂大本營。房屋為一L型結構，天花板高15呎。屋內有起居室、客廳、臥室、辦公室和廚房，後面還有一個門廊，俯瞰著花園露台。為抵禦偶爾出現的酷暑，阿維拉用三呎厚的土磚建造整個房屋，冬暖夏涼。

阿維拉土磚屋室內陳設。(取自阿維拉土磚屋臉書）

在19世紀中，阿維拉憑藉其財富與管道，用皮革交換肥皂與蠟燭，也能訂製來自墨西哥 、新英格蘭、歐洲和亞洲的商品，這些東西有的需乘船運輸數十萬哩，有些要歷經危險橫渡太平洋的航行。僅管之後歷經一場戰爭、兩個世紀、幾次整修和政府更迭，然洛杉磯仍感受到阿維拉家族的影響。

1846年，美國海軍從墨西哥人手中奪回加州。1847年1月，當美軍再次進入Pueblo Los Angeles時，土磚屋曾短暫成為美軍在洛杉磯的總部。

這棟房子一直屬於阿維拉家族至1868年阿維拉小女兒搬出，1870年在地震中遭受破壞。之後，社會名流斯特林（Christine Sterling）將目光投向阿維拉土磚屋所在的Pueblo社區，將土磚房進行修復與保護，且得到洛杉磯時報支持。

1930年，她買下阿維拉泥磚房。1953年，加州再買下這棟歷史建築，將其歸屬於洛杉磯歷史公園（El Pueblo de Los Angeles State Historic Park），然當時斯特林仍住在該屋中直到十年後去世。

歷史學家指出，20世紀的修復，將該建築增加許多原始房屋和廣場沒有的元素，更像博物館。1971年，西爾瑪（Sylmar）地震對土磚屋造成破壞，迫使翻新者縮小規模。然仍保留原本的七間房，1976年相關單位重新向公眾開放至今，民眾可參觀位於845 North Alameda Street的土坯屋，遊客中心位於128 Paseo de la Plaza。