時代雜誌諷辯論：扭曲事實成了贏家

由福斯新聞主持人漢尼提主持長達90分鐘辯論中，佛羅里達州長德桑提斯對辯論對手加州州長紐森發動猛烈攻擊。但「時代雜誌」評論，不文明與扭曲事實，並非衡量領導力的標準。(圖取自電視畫面)

「時代雜誌」(TIME)評論紐森 和德桑提斯 辯論的文章指出，若侮辱、扭曲事實與迎合美國人的最差本能是評論好壞的標準，那德桑提斯則成為辯論勝利者。

由福斯新聞主持人漢尼提主持長達90分鐘辯論中，德桑提斯對辯論對手加州 州長紐森發動猛烈攻擊。但是，不文明與扭曲事實，並非衡量領導力的標準。

德桑提斯稱紐森是一個慣於說謊者、狡猾的政客，為保護自己免受失敗影響，在疫情封鎖期間，將孩子送至私校、並在高級餐廳「French Laundry」用餐。更荒謬說法還包括稱洛杉磯處於「崩塌」(collapse)狀態，加州故意讓學童接觸不雅的性行為書籍，甚至拿出地圖聲稱、整個舊金山市都被糞便汙染。

紐森在辯論中表示，德桑提斯僅是一名惡霸，恐嚇並羞辱他人。紐森指出佛州不公平的稅收結構，但發言幾乎在對手持續中斷下停止。他描述德桑提斯的不文明行為，表示不欣賞德桑提斯貶低他人的方式、不喜歡他貶低LGBTQ+群體的方式，也不樂見他貶低與羞辱不同意見者的方式。

這場辯論被漢尼提稱為「偉大的紅藍州辯論」，並是在沒有觀眾情況舉辦。「時代雜誌」評論，辯論似乎主要是為了讓德桑提斯能向福斯的觀眾，展現一名民主黨新星（紐森）在全國面前被貶抑，從而鞏固德桑提斯的總統候選資格。

漢尼提在辯論展示圖表中，也大量缺少有利於紐森的數據，因為包括佛州在大部分社經福利指標都低於加州、加州收入中位數較高、教育程度高等都未有討論。另外，根據美國疾病防治中心數據，加州癌症死亡率、嬰兒死亡率、青少年意外死亡率與自殺率較低，平均而言，加州人壽命也長過佛州人。

由於漢尼提並未全力阻止辯論期間的爭吵，紐森幾乎沒有機會提出實質問題，一直處於守勢。德桑提斯嘲笑加州經濟，並未遭到紐森與漢尼提的挑戰，認為加州徵稅與監管過多，對商業來說並非好環境。

然而，根據美國經濟分析局數據，加州2022年人均實際生產毛額、比佛州高出48%。2017-2022年之間，加州實質人均GDP成長16.6%、佛州則僅成長13.1%。加州經濟表現優異，2020年4月至2021年6月期間、增加超過130萬名的非農業就業人口，超越任何其他州，擺脫疫情影響。同期，加州家庭收入增加1640億元，超越佛州、德州與賓州的總和。