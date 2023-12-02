紐森PK德桑提斯 肢體語言「洩密」

Joe Navarro解讀德桑提斯的笑法經常成為批評焦點，因為不自然的笑反倒凸顯他的不安，當然也會讓觀眾不安。（取自FOX News畫面）

加州 州長紐森 與佛州州長德桑提斯 11月30日在FOX News（福斯電視）頻道上公開辯論。儘管雙方「說」了很多，但是「沒說」的事可能更多，因為他們的肢體語言透露出內心真正的想法。

Politico雜誌請來聯調局（FBI）退役專家Joe Navarro解讀兩人的肢體語言，帶讀者探究兩人的內心想法。

一，兩人的笑容：

德桑提斯的笑法經常成為批評焦點，因為不自然的笑反倒凸顯他的不安，當然也會讓觀眾不安。當晚的辯論中，德桑提斯無法展現出「杜鄉的微笑」（Duchenne smile），意即發自內心的笑容，反倒是紐森做了完美示範，讓人感受到他發自內心的感受。

杜鄉的微笑關鍵在於，應該是顴大肌（zygomaticus major）拉動口輪匝肌（Orbicularis Oris），這樣的笑容更接近蒙娜麗莎，能展現可靠的感覺。德桑提斯的笑則只是嘴角往上拉，有點皮笑肉不笑的感覺，反倒傷害他的可信度。

二，德桑提斯的下顎：

Joe Navarro觀察了德桑提斯的多次反應，發現他面臨棘手問題或強烈批評時，下顎會持續左右移動，顯示他內心感受到的壓力。因為人類可以靠著持續摩擦顳下頜關節（TMJ）刺激下頜神經 （masseteric nerve）而降低壓力，因此許多人一緊張就會嚼口香糖，或以口香糖掩蓋緊張。

三，紐森的眼神：

儘管紐森口頭上說，對德桑提斯或主持人的質疑不在意，但是碰到難以回答的敏感問題時，他的眼瞼會不自主的下遮以掩蓋內心想法。這個現象在紐森回答何種年紀才適合閱讀性讀物時特別明顯。

四，德桑提斯的雙手：

相對與之前的辯論，德桑提斯這次的手部活動相對自在，雖然笑容與下顎還是出賣了他。不過，Joe Navarro說，當德桑提斯在批評紐森時，雙手成為指揮棒或驚嘆號一般的道具，確實能夠增加他的權威感。

不過，到收尾時，德桑提斯的手還是背叛了他，因為他必須讚美加州的天然環境，但加州與紐森卻是他整場批評的焦點，因此可見他的雙手糾結，顯示言不由衷的不快。

Joe Navarro指出，紐森每次批評德桑提斯時，都會轉身去面對他，能讓觀眾覺得更有自信與說服力。（取自FOX News畫面）

五，面向鏡頭還是面向對手

最後是兩人的發言是對鏡頭還是面向對手。一般來說，受訪時應該面對鏡頭，因為這樣觀眾才會覺得你在對我說話。但放到辯論的情境下，批評對手卻看鏡頭，反倒會被解讀為心虛。Joe Navarro指出，紐森每次批評德桑提斯時，都會轉身去面對他，能讓觀眾覺得更有自信與說服力；反觀德桑提斯，批評的是紐森，但他看的是鏡頭或主持人，力道就顯得不足。