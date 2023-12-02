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紐森vs.德桑提斯…明星州長駁火 近500萬人觀戰

編譯組／綜合報導
福斯新聞30日晚間黃金時段播出的州長紐森和佛羅里達州長德桑提斯的辯論節目提高收視率，有近五百萬人觀看。（美聯社）
福斯新聞30日晚間黃金時段播出的州長紐森和佛羅里達州長德桑提斯的辯論節目提高收視率，有近五百萬人觀看。（美聯社）

根據媒體the Hills報導，福斯新聞（Fox News）周四（11月30日）晚間黃金時段播出紐森（Gavin Newsom）和德桑提斯（Ron DeSantis）的辯論節目大大提高了收視率，有近五百萬人觀看。

根據尼爾森（Nielsen）媒體研究公司（Nielsen Media Research）的數據，這場由主持人漢尼提（Sean Hannity）主持的90分鐘辯論共吸引了470萬名觀眾，其中包括74萬2000名25至54 歲年齡段觀眾。

周四的觀眾人數少於前三場共和黨初選辯論中的任何一場，前兩場辯論都是由福斯新聞媒體主持的，但對於收視率最高的有線電視新聞頻道來說，這仍然是一場重大的夜間收視勝利。

該電視網稱，這是漢尼提2023年收視率最高的節目，也是周四晚間線性電視播出的收視率第二高的節目，僅次於美國廣播公司的 「黃金單身漢」（The Golden Bachelor）。

這場被稱為「紅州藍州大辯論 」（The Great Red vs. Blue State Debate）的兩位州長之間的衝突預計將成為兩人的重要政治時刻。

德桑提斯正在挑戰前總統川普2024年的共和黨提名，但至今未能取得突破，目前正與南卡萊羅納州（South Carolina）前州長海理（Nikki Haley）一同競爭遙遙落後的第二名。紐森則被廣泛視為未來白宮的競爭者。

紐森 共和黨 德桑提斯

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