紐森vs.德桑提斯…明星州長駁火 近500萬人觀戰
根據媒體the Hills報導，福斯新聞（Fox News）周四（11月30日）晚間黃金時段播出紐森（Gavin Newsom）和德桑提斯（Ron DeSantis）的辯論節目大大提高了收視率，有近五百萬人觀看。
根據尼爾森（Nielsen）媒體研究公司（Nielsen Media Research）的數據，這場由主持人漢尼提（Sean Hannity）主持的90分鐘辯論共吸引了470萬名觀眾，其中包括74萬2000名25至54 歲年齡段觀眾。
周四的觀眾人數少於前三場共和黨初選辯論中的任何一場，前兩場辯論都是由福斯新聞媒體主持的，但對於收視率最高的有線電視新聞頻道來說，這仍然是一場重大的夜間收視勝利。
該電視網稱，這是漢尼提2023年收視率最高的節目，也是周四晚間線性電視播出的收視率第二高的節目，僅次於美國廣播公司的 「黃金單身漢」（The Golden Bachelor）。
這場被稱為「紅州藍州大辯論 」（The Great Red vs. Blue State Debate）的兩位州長之間的衝突預計將成為兩人的重要政治時刻。
德桑提斯正在挑戰前總統川普2024年的共和黨提名，但至今未能取得突破，目前正與南卡萊羅納州（South Carolina）前州長海理（Nikki Haley）一同競爭遙遙落後的第二名。紐森則被廣泛視為未來白宮的競爭者。
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