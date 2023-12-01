收購價調降 太陽能業恐裁1.7萬人

加州今年以來針對太陽能購買價格調降的作法已讓業者吃不消，圖為太陽能板。（美聯社）

加州 今年以來針對太陽能購買價格持續調降已讓業者吃不消，尤其太陽能板公司對於明年前景看淡，太陽能產業者更預估家庭用戶這塊業務的從業人員明年將裁員 1.7萬人。

加州公用事業委員會（Public Utilities Commission）2023年11月決定將剩餘電力的購買價格調降80%。新制原意遏阻自用甚少、賣電創收的太陽能大戶，但以家用太陽能板為主力的業者卻叫苦連天，稱「降幅多大、銷售就減多少」，除了裁員、搬到外州，業界協會也向上訴法院提告，指責委員會偏袒電力公司。

公共媒體KPBS電台以聖地牙哥 業者HES Solar為例，點出家戶太陽能板業者的處境有多困難。負責人Ross Williams表示，從他2010年入行以來，現今是前景最為黯淡的時刻。以家戶太陽能板業務為主的公司，2023年初還有75名員工，但隨著4月的「能源淨額計量」（net energy metering，NEM）實施後，訂單越來越少，每個月比去年同期少了20%至30%。降價新制導致2024年的前景更慘，因此已經裁到只剩35人了。

太陽能產業協會（Solar Energy Industries Association）表示，加州太陽能業2023年初的雇員為7萬8000人，家戶太陽能這塊就有6萬7000人。加州太陽能暨蓄電設備協會（California Solar and Storage Association）估計，2024年第一季，家戶部分可能要裁1萬7000人。因此，批評者強調，公用事業委員會的購電新制，不但不利加州減碳的目標，還會影響加州就業生態。

同時，公用事業委員會偏袒大型電力公司的聲音也開始越來越大。太陽能暨蓄電協會的執行長Bernadette Del Chiaro就說，聖地牙哥瓦電（San Diego Gas & Electric）、太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）、南加愛迪生（Southern California Edison）一開始想要加收家戶發電聯網費，失敗後就開始推動降低收購價格，最終是想獨占光電市場，而委員會卻一再配合。

當然，業者也沒放棄自救，「Protect Our Communities Foundation」、「Center for Biological Diversity」、「Environmental Working Group」已經向舊金山的第一區上訴法院提告，指出公用事業委員會三項缺失，並要求重新審議收費機制，口頭辯論定於12月13日。