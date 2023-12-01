保障生殖自由 紐森推兩計畫

加州推出兩項人工生殖計畫，保護人工流產權。（美聯社）

加州 州長辦公室11月29日發出聲明，指出在極端派法官與不聞世事政客的步步進逼下，加州必須更重視生殖自由的保障與擴大。

因此，加州正式推出「生殖健康服務團」（Reproductive Health Service Corps）與「藥師人工流產與生殖健康全面授權法」（Pharmacists Comprehensive Abortion and Reproductive Health Empowerment，簡稱Pharmacists CARE），以期強化生殖健康工作者為各個群體服務的能力，並以教育 協助藥師提供生殖照護。

州長紐森 表示，在「羅訴韋德案」判例遭到極端派法官推翻後，加州必須持續協助加州與全美各地的女性，本次的行動將投入數億元以擴大相關醫療服務管道，協助需幫助的人，並保護提供醫療服務的人。他說，不管荒唐、極端政客打算做什麼，加州都會帶領全美捍衛生殖自由。

紐森之妻Jennifer Siebel Newsom則說，每個人都應能接近並使用生殖醫療服務，以確保他們的特定需求能夠得到適當的照顧，兩項新計畫彰顯了加州對保障生殖自由的承諾，同時持續滿足全面、多元下的生殖醫療需求，並為醫護人員提供更多訓練、賦予更多權限。

聲明指出，相關經費將用於擴大生殖醫療普及率、填補關鍵闕漏、醫療服務更加多元，並使藥師能提供全面的生殖醫療服務。因此，在紐森號召下，跨黨22名州長已同意組成「生殖自由聯盟」（Reproductive Freedom Alliance），其中13位州長更促使各地藥局持續提供美服培酮（mifepristone），其中也包括加州的多個獨立供藥系統。

加州另外通過生殖自由配套法案，可動用資金超過2億元，並增修州憲以增加對人工流產、避孕等生殖自由的保障。加州除了在司法體制內對抗極端派法官，爭取美服培酮的取得管道，也在聯邦判決生效前，大量採購米索前列醇（misoprostol），以保障婦女人工流產的機會。但在加州持續提供人工流產服務的情況下，醫療院所遭受威脅，因此紐森本次也撥發800萬元經費，以保護21家人工生殖機構的環境安全與資料安全。