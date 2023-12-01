加州只有15%家庭 買得起84萬屋

2023年第三季，只有15%的家庭有能力在加州購買中位價格的獨立屋。（記者趙健/攝影）

根據加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors）的最新數據，2023年第三季，只有15%的加州家庭有能力購買中位數約84萬的獨立屋，而在南加州的大部分地區的比例更低。

數據顯示，今年第三季度加州獨立屋的中位價格為84萬3600美元。假設首付比例為20%，實際利率 為7.14%，一戶家庭的年收入至少需要22萬1200元，才能購買這樣的房屋。而每月的貸款 月供額（含30年期貸款的稅費和保險），高達5530元。

在加州，只有15%的家庭滿足這一收入要求。 而相比之下，全國的中位房價要低得多，為40萬6900元，能夠負擔得起的家庭比例為34%，是加州的兩倍多。

南加州地區的房屋可負擔情況則更加糟糕。 除聖伯納汀諾縣和河濱縣外，其他地區能夠承擔中位房價的家庭比例均低於加州水平。在洛杉磯縣、橙縣和聖地牙哥縣，年收入分別需要達到23萬5200元、34萬2000元和25萬6400元，才能負擔當地的中位房屋價格，而這樣的家庭只佔11%。

報告分析，加州人負擔能力下降的主要原因在於，房貸利率持續高企在6%以上，第三季的利率甚至首次超過7%，是20多年來的最高點。此外，許多地區的房屋庫存不足導致房價不斷上漲，進一步加劇了購房者的困境。

不過，報告預測利率可能已經觸頂，經濟進一步放緩意味著利率在年底前有望下滑，從而緩解房屋市場供需雙方的壓力，提高未來幾季的住房負擔能力。

此外，銀行對貸款的審批標準也變得更加嚴格。 南加州貸款經紀表示，受到部分銀行倒閉事件的影響，銀行收緊了放款要求。現在，借款人的信用分數需達到780分以上，才能獲批最優利率。