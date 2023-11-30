新報告：鋰谷開採量比預期高 可供3.75億輛電動車

據勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Lab）領導的一份新報告估計，加州鋰谷（Lithium Valley）可供開採的鋰比預期要多。（美聯社）

根據加州 州長紐森 辦公室消息， 據勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Lab）領導的一份新報告估計，加州鋰谷（Lithium Valley）可供開採的鋰比預期要多，有望成為全球最大的鋰礦產地之一，從而使加州成為全球電池生產中心和確保未來清潔能源的領導者。

實驗室新報告估計，鋰谷可開採量高達1800萬噸，可以生產出超過3400千噸的鋰，足以支持超過3億7500萬輛電動汽車（EV）的電池，這比目前美國道路上行駛的汽車總數還要多。

州長紐森說 ：「我們一直致力於發展鋰谷，建立全球清潔能源中心，確保當地社區從這一千載難逢的機遇中受益。這進一步證明，加州有望成為世界上最大的汽車、家庭和企業電池生產基地。」

紐森的「鋰谷願景」使加州在新技術部署和環境保護方面成為全球領先者，可持續地與地熱發電廠的可再生電力共同生產鋰。鋰的提取是清潔地熱發電的一部分，也是世界上最環保的工藝。

今年3月，紐森在州長之行中參觀了鋰谷（位於沙頓海Salton Sea），強調了鋰谷對世界清潔能源未來的重要性，以及如何優先考慮當地社區。 紐森批准了向帝王縣（Imperial County）撥款 500 萬元支持鋰谷的立法，並簽署了「鋰開採稅法」（Lithium Extraction Tax Law）。

自2017年以來，加州已向近20個研究項目提供了超過2700萬元的資金，用於推進從地熱鹵水中回收鋰、加工製造級鋰和在電池中高效使用鋰的創新，以及其他相關的研究、規畫和開發工作。

加州鋰谷委員會於2022年12月向州議會提交了調查結果和建議報告，建議加快輸電規畫、改善許可、確保基礎設施投資資金和經濟發展激勵措施，以支持行業增長和就業 培訓。這是加州成為全球鋰生產領導者的重要里程碑。

加州的目標是依靠現代開採技術，以比世界上幾乎所有其他地方都更可持續和環保的方式生產鋰。