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收入不平等全美最嚴重 加州美國夢更難實現

編譯陳盈霖／綜合報導
加州人認為美國夢難實現。圖為聖地牙哥芝麻街樂園。（Visit California網頁臉書）
加州人認為美國夢難實現。圖為聖地牙哥芝麻街樂園。（Visit California網頁臉書）

加州公共政策研究院（PPIC）報導，該機構近期調查，發現過去許多人認為的「只要努力工作，美國夢就會實現」看法如今已不復存在。現在的加州收入不平等全國最嚴重，人口也在下降。許多加州人不再相信美國夢，美國夢在加州更難以實現。

根據該機構11月調查，只有三分之一（32%）加州人表示，只要努力，美國夢就會成功。15%認為從未實現過美國夢（15%），52%認為美國夢曾經實現過，但現在已不再有。這項結果相比2020年12月該機構對加州人及其經濟狀況進行首次調查以來，認為美國夢沒有實現的加州人增加7%。

調查還指出，對大多數加州人（61%）來說，美國夢在加州比美國其他地方更難實現。自2020年以來，大約十分之六加州人持有這項觀點，所有群體中至少有一半持有這種悲觀論調，加州白人比其他族裔更有這種想法。此外，十分之八的共和黨人認為在加州更難實現美國夢。共和黨保守派相較多數，這些加州人對該州的發展方向和經濟前景感到悲觀，且表示考慮搬出加州。

然而，儘管他們對前景抱持消極看法，但絕大多數持有悲觀觀點的加州人，支持增加政府對低收入在職父母的兒童保育計劃與職業培訓計畫補助，他們也支持政府健康保險。此外，該群體大多數人支持免費進入公立大學、擴大所得稅抵免與提高最低工資。

2024年加州選民將選出新的聯邦參議員，或許這些對美國夢感到失望的加州人，可以藉此提出自己看法。

加州 共和黨 低收入

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