收入不平等全美最嚴重 加州美國夢更難實現

加州人認為美國夢難實現。圖為聖地牙哥芝麻街樂園。（Visit California網頁臉書）

加州 公共政策研究院（PPIC）報導，該機構近期調查，發現過去許多人認為的「只要努力工作，美國夢就會實現」看法如今已不復存在。現在的加州收入不平等全國最嚴重，人口也在下降。許多加州人不再相信美國夢，美國夢在加州更難以實現。

根據該機構11月調查，只有三分之一（32%）加州人表示，只要努力，美國夢就會成功。15%認為從未實現過美國夢（15%），52%認為美國夢曾經實現過，但現在已不再有。這項結果相比2020年12月該機構對加州人及其經濟狀況進行首次調查以來，認為美國夢沒有實現的加州人增加7%。

調查還指出，對大多數加州人（61%）來說，美國夢在加州比美國其他地方更難實現。自2020年以來，大約十分之六加州人持有這項觀點，所有群體中至少有一半持有這種悲觀論調，加州白人比其他族裔更有這種想法。此外，十分之八的共和黨 人認為在加州更難實現美國夢。共和黨保守派相較多數，這些加州人對該州的發展方向和經濟前景感到悲觀，且表示考慮搬出加州。

然而，儘管他們對前景抱持消極看法，但絕大多數持有悲觀觀點的加州人，支持增加政府對低收入 在職父母的兒童保育計劃與職業培訓計畫補助，他們也支持政府健康保險。此外，該群體大多數人支持免費進入公立大學、擴大所得稅抵免與提高最低工資。

2024年加州選民將選出新的聯邦參議員，或許這些對美國夢感到失望的加州人，可以藉此提出自己看法。