北美搜尋度最高滑雪勝地 加州占4座
度假平台HomeToGo最近對北美搜尋度最高的100個滑雪勝地進行分析，在縮限至滑道須達44哩以上後，只剩48個進入決選，在這其中加州占了四個，排名最高的是第五名的Palisades Tahoe。
其後是第12名的Heavenly Mountain，第31名的Northstar，第45名的Mammoth Mountain。
排行依據收費高低、遊客設施、滑雪客的搜尋度，歷史平均雪深、運客纜車的載客量、滑坡數量而定。第一名的是愛達荷的Schweitzer Mountain。加拿大卑詩省（British Columbia）在前十占了三個，成績相當搶眼。
第二至第十則是猶他州的Park City、卑詩省的Whistler Blackcomb、華盛頓州的Mount Baker、加州的Palisades Tahoe、奧勒岡州的Mount Hood Meadows、卑詩省的Silver Star、科羅拉多州的Vail、奧勒岡州的Mount Bachelor、卑詩省的Sun Peaks，與猶他州的Alta Ski Area。
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