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調查：過半大學生 對居住不安心 66%有斷炊之虞

編譯胡立宗／綜合報導
加州經濟弱勢的學生，面臨的現實挑戰越來越多。（取自FOXLA電視台畫面）
加州經濟弱勢的學生，面臨的現實挑戰越來越多。（取自FOXLA電視台畫面）

加州學生援助委員會（California Student Aid Commission）近日發表最新調查，2萬3687名在2023年5月受訪的大專學生中，53%有居住困難，66%有斷炊之虞。

2022-2023學年的兩項比例都高於2018-19學年的調查，當時住不安心的為36%，食不安心的為39%，顯示學生處境在新冠疫情後越來越糟。

報告指出，學生來自加州州大（CSU）、加州社區大學（CCC），與私立營利或非營利學校，所有學生的不安全感都高於全體總平均。

另外，就算學生獲得學校的餐飲補助（meal plan），但還是有62%的人難以放心，因為餐飲計畫的分量不足一周所需，而且納入學校的餐飲補助，可能導致他們失去Cal-Fresh等補助的資格。

委員會的執行長Marine L. Garcia強調，問題相當嚴重，而且受到威脅的又以女性、低收、非裔、拉美裔為主，另外還有邊持家邊念書的在職學生。她說，調查結果顯示，要完成高等教育的目標越來越難，特別是原本經濟條件就不好的。

不過，值得欣慰的是，雖然經濟困難，多數學生還是願意堅持下去，因為他們相信大學是值得「投資」的資產。

加州 疫情 投資

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