加州州長：已清空5679個遊民營地

加州已拆除5679個露營地並提供3億元新資金用於露營者的遷離。（加州州長辦公室提供）

加州 州長紐森 （Office of Governor Gavin Newsom）辦公室消息， 自2021年7月1日以來，地方政府使用該州提供的4億1500萬元的資金，整治了5679個位於州公路上的露營地，將露營者從露營地遷入住房，並對營地進行清理。

現在，州政府又將向地方政府額外提供2億9900萬元，以鞏固州政府取得的進展，並為約1萬名無家可歸者提供幫助。新撥款的一半將優先用於加州公路上的露營地，幫助確保州公路對所有人都安全可靠。

「加州無家可歸問題機構委員會 」( ICH) 現正接受2億9900萬元撥款的申請，這些競爭性撥款提供給各市、縣和持續護理機構，申請將在2024年6月30日前或資金用完之前以滾動方式接受。

自該基金於2021年設立以來，迄今已有66個社區獲得了4億1400萬元的資助。加州ICH執行幹事馬歇（Meghan Marshall）說：「住房是解決無家可歸問題的辦法。這些贈款將能夠使我們的地方合作夥伴幫助他們無家可歸的鄰居，從危險和難看的營地，搬到安全穩定的、他們可以稱之為家的地方。」

在過去的兩年多時間裡，加州公路局（Caltrans）已在全州範圍內清理了近5700個營地，同時與當地社區合作，保證在清理營地之前滿足個人的需求。

「通過露營地解決基金（Encampment Resolution Grants），加州公路局正在努力給在其道路上無家可歸的人們提供當地合作夥伴提供的更安全、更穩定的住房條件，」加州公路局維護部無家可歸和營地辦公室副處長貝塞拉（Alisa Becerra） 說。「這項工作的力量來自於合作、信任和共同承諾，以創造真正的解決方案，幫助最需要幫助的人。」

由州長紐森和立法機構設計的「露營地解決金 」，使加州在尋求創新方案以解決無家可歸悲劇方面的承諾，處於全國領先。政府預算 總共撥款7億5000萬美元，用於幫助約2萬3000名生活在危險環境中的街頭無家可歸者。