校園電動單車、電動滑板車政策 大學現分歧

加州各所大學對電動單車和電動滑板車管理政策不一。(美聯社)

在美國大多數主要城市都可以看到電動自行車和電動滑板車。它們快速超越非機動自行車和行人。 儘管這些設備越來越受歡迎，但加州 各地的大學仍無法就如何處理它們達成共識。

有些校園允許學生同時騎乘電動自行車和電動滑板車，而有些校園則只允許其中一種或限制他們在某些區域使用。 有幾個完全禁止它們。

對大學生來說，這些交通方式意味著比步行更短的通勤時間。 租賃或購買它們比汽車便宜得多，而且也更容易停車。 由於它們使用電動電池運行，因此這些設備比汽油動力汽車更具可持續性，並且產生的有害排放更少。

長堤 州大主修工作室藝術的四年級學生班恩 (Kristine Bhan) 騎著電動滑板車，可以將重型藝術用品拖上校園的許多山丘。

「我把我的美術用品掛在一個文件夾裡，文件夾上有一個小鉤子，這樣我就可以把它掛在我的滑板車上，然後我就騎著它去上校區，」班恩說，在高峰期她也更喜歡她的電動滑板車，而不是汽車。

電動自行車和電動滑板車不僅在大學校園內和附近蓬勃發展：電動微型交通工具正在全國各地受到歡迎。

加州各所大學對電動單車和電動滑板車管理政策不一。(美聯社)

根據全國城市交通官員協會的報告，共享電動自行車出行，即可以從自動化站點或停靠站借用或租賃的自行車，從 2018年的950萬輛增加到2021年的1700萬輛。

雖然這些設備因其速度和便利性而具有吸引力，但也帶來了安全風險。 它們的行駛速度可以超過30哩/小時，意味著如果騎士沒有穿戴防護裝備，事故可能會很嚴重。 行人也有被撞的危險。

根據2022年進行的一項全校出行調查，在戴維斯加大，近四分之一 (22%) 騎電動自行車的學生在校園內摔倒，導致去急診室或醫院就診。騎普通自行車的比率僅7.5%。 近90%摔倒或撞車的電動滑板車騎士報告了不需要醫療護理的傷害。

這些設備還帶來了另一個安全問題：它們的鋰離子電池在某些情況下會起火。

部分加大及州大校園對電動單車滑板車的政策列表。 表格來源：CalMatters

權衡這些設備的優點和缺點，加州公立大學對於電動自行車和電動滑板車是否應該在校園內漫遊存在分歧。 所有 10個加大(UC) 都允許使用電動自行車，而只有 5 個 UC 允許使用電動滑板車。在擁有23個校區的州大(CSU)系統中，有10個校區允許使用電動自行車和電動滑板車，而該州116所社區大學中，至少有40所允許這兩種設備。 其中一些校園將他們限制在某些路線或區域。

車輛法規允許州立學院和大學規範自行車、電動自行車、滑板、電動滑板、溜冰鞋和「電動板」的使用，但並未具體包括所有踏板車和電動踏板車。 因此，沙加緬度州大等一些校園允許使用電動滑板車，因為校園官員不認為州政府賦予他們拒絕在校園內使用電動滑板車的權力。