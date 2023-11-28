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加州火險新法規 2026年前恐難完善

編譯組╱綜合報導
加州州長紐森今年9月間提出行政命令，要求相關單位盡速研擬推出相關法令規章。(Getty Images)
加州州長紐森今年9月間提出行政命令，要求相關單位盡速研擬推出相關法令規章。(Getty Images)

加州州長紐森今年9月間提出行政命令，要求相關單位針對加州居民面臨的房屋可負擔性問題，以及森林野火所引發的建物火險問題採取行動，盡速研擬推出相關法令規章。 

然而根據其目前進度，加上消費者、議會議員，以及保險業界對加州保險局廳(the Department of Insurance) 所提防災方案存疑。一般預測，災區民眾可能在2026年前無法得到有效協助。 

家居普萊賽縣 (Placer County) 森林山丘 (Forest Hill) 的史密斯林夫婦 (the Smithlines) 現已退休 。他們發現火災保險費快速膨脹，超過他們能力負擔，因此決定不加保火災保險。史密斯林夫婦加入FAIR 計畫的提供的火險，這是州府為目前火險費危機所提出的應對策略。他們原來加入Farmers所提供火險，然Farmers早在三年前因財務考量，已不再提供火險計畫給史密斯林夫婦。

鮑比史密斯林 (Bobbi Smithline) 說，今年的火險費用高達6000元，為2020年火險費的三倍以上。他指出2020年她所交的火險費才1800元。

FAIR 計畫由州府授權與監管。許多加州客戶紛紛加入州FAIR計畫，因為許多保險業者不再提出新火險計畫，或者已經遷出加州。FAIR計畫的火險費用一般偏高，而且逐年不斷調高。由於許多加州具有規模的保險公司因營運考量，不是停止提供火險服務，或者遷出加州，加州人加入FAIR計畫者愈來愈多。

鮑比史密斯林說，他們幾乎必須在同一時間繳納房屋稅、房屋所有人保險費，以及FAIR計畫火險費，實在承擔不起這種花費。

然而史密斯林夫婦已經繳清房屋貸款，因此無須購買火險。有些加州居民就無法有這個權益。布特縣馬嘉里雅市居民余茲 (Donna Yutzy) 表示，她每年所繳納的房屋保險與火險費用高達7000元。

舊金山屋主雷絲 (Rebecca Reis) 指出，雖然房屋是屬於她自己的，然而由於其房屋保險費已大幅提高，她所參與的屋主協會將其會費從7000元提高到3萬元。

由於州議會未能通過處理火險相關法案，紐森州長於是頒佈9月命令。加州保險廳亦進行研擬處理火險問題的新規章。保險業提出2017年後通貨膨脹、氣候變遷，以及幾次摧毀力極強，奪走人命的森林野火為考量因素，指出目

前加州有關火險保險規章已經過時，強調這種種原因是許多保險業撤出加州的主因。

保險 加州 紐森

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