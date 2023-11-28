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降低帕哈羅河百年洪水風險 紐森簽署法案

編譯組╱綜合報導
帕哈羅社區今年夏天遭洪水災害。(美聯社)
帕哈羅社區今年夏天遭洪水災害。(美聯社)

州長紐森日前公布了帕哈羅（Pajaro）河洪水風險管理項目的進展。該項目將為華森維爾市、帕哈羅鎮及周邊農業區提供100年的洪水風險降低服務。州長已簽署立法，為該項目提供預支資金，承擔100%的非聯邦成本，並簡化環境審查。

該協議概述了該項目下的成本分攤和工作執行，項目將由美國陸軍工程兵團與帕哈羅地區洪水管理局合作管理。預計2024年夏季動工。

紐森表示：「加州正在投資基礎設施和工具，以應對全州極端天氣的挑戰。」今年3月，他在帕哈羅會見了當地領導人和急救人員，致力於修復堤壩決口並為居民提供支援。「保護帕哈羅山谷的社區迫切需要這個項目，我感謝里瓦斯議長、萊爾德參議員以及所有為實現這一目標而努力的合作夥伴。」

州長與立法機構合作，在最近的預算中總共投資了4.36億元，用於支持洪水應對和保護社區免受未來洪水影響的項目。其中4000萬元已提供給帕哈羅和普拉納達社區，用於今年夏天的洪水救災，包括向居民和工人提供直接救濟，無論其證件和公民身分如何。

紐森上個月簽署了AB876號法案。這是一項緊急措施，旨在簡化帕哈羅河洪水風險管理項目的環境審查，以加快堤防修復。

紐森還曾於2021年簽署立法，加州承擔帕哈羅河洪水風險管理項目高達100%的非聯邦成本，預計項目成本5.99億元中的總計2.1億元。他於2022年簽署立法，授權為該項目的早期工作預付款。

洪水 紐森 加州

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