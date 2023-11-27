自衛開槍被取消執照？警民說法不同

瑞奇遭攻擊當天的監視器畫面，紅圈處為歹徒所持槍械。（取自FOXLA電視台畫面）

主持兒童基金會Trina's Kids Foundation的洛杉磯 市中城區居民瑞奇（Vince Ricci）日前透過全國步槍協會（NRA）對外表示，他在11月4日自家擊退入侵歹徒後，隱藏攜槍執照（CCW）卻被取消。但在福斯電視台（FOXLA）追蹤訪問後，洛市警局（LAPD）說，他們既未核發攜槍執照，也未取消執照，只說了劫案還在調查之中。

FOXLA將瑞奇形容成慈善家，而在14日直接訪問瑞奇。他在受訪時再度強調，4日當天他準備要開車時，兩名歹徒翻過圍牆，開始攻擊他，而他為了保護家人與女兒，「只可依靠自己與憲法第二修正案（自衛權）」，而且這些左派已經不是第一次滋擾他家了，但是警方對前案沒有逮捕任何人，也沒也有後續調查。

FOXLA播出訪問後，洛市警局先是在X平台上表示，針對瑞奇先生，LAPD沒有核發過隱藏攜槍執照，也沒有取消過執照。瑞奇曾表示，他不是加州 人，來自紐約，LAPD的說法似乎指瑞奇的執照並非在加州取得。

當瑞奇公開表示他支持警察，現在他們不會再得到那樣的支持後，換成洛杉磯縣警局（LASD）發表聲明，強調他們知道瑞奇家的極端事件，他們也希望抓到嫌犯，但是隱藏攜槍執照係由聯邦司法部 管理，LASD只是照章辦事，如果符合資格，執照可以恢復效力。

司法部已經獲得通知，指瑞奇已經重新申請執照，而洛縣警局也已經與瑞奇聯繫，告知取得執照的規定與程序，以確保他們的自衛權不受侵害。LASD尊重個人的自衛權，也一直都在處理隱藏攜槍執照案件，協助持有或需要執照的人。