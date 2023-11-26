紐森PK德桑提斯 30日電視辯論

加州州長紐森（左圖）與佛州州長德桑提斯（右圖）將於30日展開電視辯論。(美聯社）

信使報（The Mercury News）報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）與佛州 州長德桑提斯（Ron DeSantis），將於本月30日參加由福斯新聞（Fox New）漢尼蒂（Sean Hannity）主持的一場90分鐘電視辯論會。這兩位意識形態對立的州長儘管在8月首次同意相互較量，但在擬議的規則談判上卻陷入僵局。

不過該報導比較了兩人在各自背景及施政表現。

56歲的紐森出生於舊金山，父親為Getty Oil律師，父母親於他三歲時離婚。小時後紐森患有閱讀障礙，他在聖他克拉拉大學（Santa Clara Univ.）打兩年棒球，1989年獲得政治學位。

在蓋蒂（Gordon Getty）和其他投資者幫助下，紐森於1991年成立PlumpJack Associates L.P.公司。1995年，他擔任布朗（Willie Brown）市長競選志工，1997年被布朗任命為舊金山縣政委員，1998當選，2000、2002年均獲連任，2003年與2007年兩度擔任舊金山市長。2010年與2014年，他擔任加州副州長，2018年贏得加州州長選舉。儘管他在2021年面臨罷免選舉，但2022年仍以59%得票率贏得連任。

他結過兩次婚，2008年與第二任妻子結婚後，育有四名孩子。

在加州預算方面，歷經兩年盈餘後，加州在2023年出現320億元赤字。立法者於6月通過一項3108億元預算。

45歲的德桑提斯出生於佛羅里達傑克遜維爾（Jacksonville），就讀耶魯大學歷史系，擔任過耶魯大學棒球隊隊長。耶魯畢業後，他在喬治亞州達靈頓學校（Darlington School）教授一年歷史，之後就讀哈佛大學法學院，2005年獲得法學博士學位。他並於2004年至2010年擔任美國海軍，職責之一是擔任海豹突擊隊（SEAL）法律顧問。2007年秋天，他隨突擊隊赴伊拉克。

2012年他首次競選國會議員，2014、2016年連任。2019年以微弱優勢成為佛州州長，2022年以壓倒性勝利連任。2009年結婚後，育有三名孩子。

在預算方面，佛州今年稍早通過1165億元預算，過去兩年一直有盈餘，今年盈餘略少。

兩人在一些議題上的闡述大不相同。

紐森在墮胎議題上，反對取消對計畫生育學會資助，歡迎婦女到加州尋求墮胎。他是同性婚姻支持者，支持平權運動。加州也計畫於2035年，新車與卡車實現零排放。他支持槍枝背景調查、槍枝管制法，與針對槍枝製造商訴訟。加州同時也是受青睞的庇護城市。

德桑提斯則支持婦女懷孕六周後禁止墮胎的相關政策，反對同性婚姻，反對綠色新政，希望美國能再次成為能源主導者。他還反對限制槍枝購買，也不承認佛羅里達州為庇護城市。

兩州在其他方面的比較如下：

截至今年3月，加州與佛州房價中位數分別為84萬9080元與40萬5000元。

公用事業成本，加州與佛州分別為135.28元與126.44元。便宜餐廳用餐與飲料費用，加州與佛州分別為14.30元與15.21元。麥當勞等速食套餐費用，加州與佛州分別為8.29元與7.75元。

稅收方面，加州最高的州級銷售稅為8%，所得稅13.3%。佛州沒有州稅（州稅和地方稅合計約8.9%）。佛州稅收非常優惠，從社安金至退休金一律免稅。