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封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

紅燈一直不變綠？ 還是不能闖 否則恐挨罰

編譯胡立宗／綜合報導
就算紅燈亮的時間比平常久，加州法規也不容許闖紅燈。（Unsplash）
就算紅燈亮的時間比平常久，加州法規也不容許闖紅燈。（Unsplash）

如果開到某個路口，號誌燈一直亮紅燈，等了好久都不轉綠燈，該不該直接開過去？加州交通法規說「不可以」，因為這等同於闖紅燈，罰單本身一張100元，加上附加費可能逼近500元，還可能被記點。

萬一它就是壞了呢？第一是停好車，然後打給警局回報。第二是，如果可以紅燈右轉的話，先安全地右轉，然後找個地方掉頭，最後在同個路口再紅燈右轉。後一種方式雖然麻煩，但是卻能避免被開罰。

紅燈不變綠燈，可能有兩種原因，一是燈號是好的，只是這個紅燈停等的時間更長，二是它故障了，這時就必須照道路優先權，依序通過。

第一種情況發生是，交會車道的速限更高，因此綠燈轉黃燈、黃燈轉綠燈的時間比一般更長，速限50哩的轉換時間就比40哩的長，因此另一條路上的駕駛紅燈停等時間就會變長。

第二種情況，就要回歸道路優先權了。所有駕駛人在十字路口前都須完全煞停，然後右方的車先行，左方的車等到安全後才能開動。

唯一可以合法「闖紅燈」的例外是，當執法人員要求駕駛忽略紅燈時，才能不顧紅燈、繼續行駛。

至於紅燈不是一直亮、而是一閃一閃，這代表駕駛必須提高注意。在進入時十字路口前必須完全煞停，然後在確定安全後才進入路口。如果一直閃的是黃燈呢？駕駛不必煞停，但是必須在通過時提高警覺。

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