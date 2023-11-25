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強制回辦公室上班效應 加州人口開始回流

編譯胡立宗／綜合報導
愈來愈多公司要求員工回辦公室上班，而加州又是科技業的重鎮，人口移動出現變化，圖為州長紐森。（取自州長辦公室）
愈來愈多公司要求員工回辦公室上班，而加州又是科技業的重鎮，人口移動出現變化，圖為州長紐森。（取自州長辦公室）

聯邦人口普查局（U.S. Census Bureau）的數據顯示，2021-2022年度從加州搬到德州的人數為10萬2000人，同時間從德州搬到加州的只有4萬2000人。不過，這個比例正在出現變化，最大的原因是，愈來愈多公司要求員工回辦公室上班，而加州又是科技業的重鎮。

加州人口外移已經不是新聞，就算專家說數量已經減少，但是搬出去的還是比搬進來的多很多。原因除了生活費太高，年薪沒有10萬元待不下去，還有新冠疫情期間的遠距工作趨勢。遠離加州的人最愛去的地方是華盛頓州、愛達荷州，當然還有德州。

灣區委員會經濟研究院（Bay Area Council Economic Institute）的資深研究經理Abby Raisz說，高生活費確實還是隱憂之一，但是愈來愈多公司要求員工一周到班幾天，或是完全都在辦公室工作，這讓許多還想保住飯碗的人不得不回加州與灣區。

同時，Abby Raisz說，灣區是創新的樞紐，AI等產業的工作機會正在增加，沒有道理捨近求遠。

氣候與文化也是原因之一。從德州搬到灣區布利桑頓（Pleasanton）的Allison Hallas就說，每天都能遛狗真是太好了，而且多元氛圍讓大家都很自在，雖然生活費的確高，但是還好她在聖荷西找到一份科技業的工作。

Allison Hallas說，當她要搬家時，還是要搬到加州，所有鄰居都不可置信，直說「每個人都在往德州搬啊」，但是她覺得，還是在加州生活更加舒服。

加州 德州 灣區

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