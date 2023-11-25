沙漠中打造40萬人城市 「加利福尼亞市」58年夢一場

名為加利福尼亞市（California City）的夢想城市，位在洛杉磯市北邊100哩的沙漠中。（取自Google）

2023年中，矽谷億萬富翁打算以「永恆加州 」（California Forever）為名，在蘇拉諾縣（Solano County）建立烏托邦式的夢想城市。這個造市計畫會不會成功還很難說，但是南加早在1958年就有個造市計畫，想以全加第三大面積的都市規畫區域吸引40萬人進住。

名為加利福尼亞市（California City）的夢想城市，位在洛杉磯市北邊100哩的沙漠中，占地203.6平方哩，僅次於洛市（502.7平方哩）與聖地牙哥市（372.4平方哩），遠大於舊金山 的46.9平方哩。

但是當舊金山塞進了81萬2826人時，1965年建市的加利福尼亞市現今仍只有1萬4120人。這個一度被視為沙漠珍寶的城市，為何沒有閃耀奪目，原因大概可以整理為三，時運不濟、人謀不臧、產業失衡。

「時運不濟」是指，開發商Nat Mendelsohn原本買下約8萬英畝的核心區域時，原本是想把開發重心放在加利福尼亞市東區，因此東邊規畫良好，甚至比照紐約市設了具備人造湖的中央公園。

但是當探勘人員費盡心思找到地下水源時，卻發現蓄水層位在西區，因此人口全都集中到西區，也形成了現今加利福尼亞市的核心區域，但規畫良好的東區至今仍然荒草蔓生。

雖然西區居民抱怨為何Walmart不來、為何Albertsons與Stater Bros.不來？但2010年後終究還是開了Rite Aid，然後McDonald's、Family Dollar與Dollar General開始出現。加上便宜的房價吸引南加退休族，加利福尼亞市西區也開始有點規模了。

「人謀不臧」呢？雖然Nat Mendelsohn立意良好，但是當William "Billy" White, Jr.開始參一咖後，簡直就是引狼入室的現代版。Billy White買下Nat Mendelsohn的公司後，第一件事就是開除Nat Mendelsohn。

有道是天道不爽，Billy White侵吞別人的夢想後不好好經營，反而以不實廣告欺騙大量買房者投資，遭到買方揭發、控告後，聯邦貿易委員會（FTC）裁定Billy White與其公司必須退款400萬元給1萬4000名受害者。

繼Billy White之後接手的石油大亨韓特兄弟（Hunt brothers）可能比Billy White更黑，他們先是惡意購併公司，然後把加利福尼亞市當成私人金庫，能撈多少就撈多少，而且愈快愈好。

不過韓特兄弟同樣也逃不過輪迴，在聯邦政府介入後垮台。加利福尼亞市最後成為名符其實的「自治地」，當地人管當地事。

「產業失衡」這點呢，只能說Nat Mendelsohn一開始就設定錯誤，把加利福尼亞市當成洛杉磯的避難處，因此當地只有觀光、休閒再加上住宅區，卻沒有自己的產業根基。

加州在2016年開放大麻 後，當地人一度想靠種植大麻賺錢，但是既缺水又缺電，大麻種植當然發展不起來。現在住在加利福尼亞市的人，很多都在愛德華空軍基地上班，要不然就是在附近的莫哈維（Mojave）挖礦或打工，其他一些人則是為了方便探視在California City Correctional Facility服刑的親人而搬到此地，不過該機構一年內也將關閉。