我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

歷史拼圖／加州先民過感恩節 不吃火雞吃長耳野兔

編譯胡立宗／綜合報導
加州在1850年過感恩節的方式，下方文字寫「晚餐能吃長耳野兔就很棒了」。原刊於1896年11月22日的San Francisco Call。（取自Medium平台）
加州在1850年過感恩節的方式，下方文字寫「晚餐能吃長耳野兔就很棒了」。原刊於1896年11月22日的San Francisco Call。（取自Medium平台）

感恩節起源於美國東北，林肯總統於1863年才宣布為國定假日。在這之前，1850年才加入聯邦的加州其實不太知道該怎麼過感恩節。當時的州長Peter H. Burnett在加入聯邦後宣布，11月30日為感恩節，全州的店家歇業一天，各地舉辦慶祝活動。

不過，那年頭的加州人多半都在礦坑打工，住在附近的小村裡，根本不知道「感恩節」是個什麼東西。當時的報紙「San Francisco Call」訪問了一名礦工George K. Fitch，他說州長的公告根本沒有發到村子裡，就算有，附近根本沒有新英格蘭人，根本不知該怎麼過節。

同時，當時的加州，火雞不多，一般人家過感恩節多半是吃豆子、麵包，以及他們能夠逮到的野生動物。因此，當時加州人的感恩節大餐，很多是以長耳野兔（jackrabbit）為主菜，大家也都吃得很開心。

San Francisco Call報導，當時還不是首府的沙加緬度，「Sons of New England」會社在哥倫比亞旅館（Columbia Hotel）辦了一場感恩節慶祝會，現場布置得五彩繽紛，還準備了40道菜、八種酒，歡迎全市市民參加，州長Peter H. Burnett也到了。

雖然很多與會者並不知道感恩節的由來，也不懂為何要在這天慶祝，但當佳餚美酒下肚，感恩的心便自然湧現啦。其他地方如舊金山，雖然過節的氣氛不濃，很多店家也照常營業，但確實有些法式餐廳準備了道道地地的火雞料理，饕客們都享受了一頓道地感恩節大餐。

加州 新英格蘭 舊金山

上一則

網購雖增 黑五線下血拚仍火

下一則

「褐色星期五」 感恩節後水管工超忙

延伸閱讀

聖地牙哥國際機場 將迎疫情以來 感恩節旅客新高峰

聖地牙哥國際機場 將迎疫情以來 感恩節旅客新高峰
「褐色星期五」也在感恩節過後第一天 蹭熱度

「褐色星期五」也在感恩節過後第一天 蹭熱度
加州華人總商會 為年長者、醫護送感恩節大餐

加州華人總商會 為年長者、醫護送感恩節大餐
南加餐廳 為600多退伍軍人提供免費餐

南加餐廳 為600多退伍軍人提供免費餐
感恩節吃火雞餐不稀罕：鱷魚、熊、鹿、蛇 野味端上桌

感恩節吃火雞餐不稀罕：鱷魚、熊、鹿、蛇 野味端上桌
亞裔之友總聯盟攜109分局 贈110隻火雞

亞裔之友總聯盟攜109分局 贈110隻火雞

熱門新聞

張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
報告顯示，大部分在餐廳用餐的美國人支付小費，不是一般認知。（Unsplash）

小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數

2023-11-21 20:42

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單