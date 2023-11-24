歷史拼圖／加州先民過感恩節 不吃火雞吃長耳野兔

加州在1850年過感恩節的方式，下方文字寫「晚餐能吃長耳野兔就很棒了」。原刊於1896年11月22日的San Francisco Call。（取自Medium平台）

感恩節起源於美國東北，林肯總統於1863年才宣布為國定假日。在這之前，1850年才加入聯邦的加州 其實不太知道該怎麼過感恩節。當時的州長Peter H. Burnett在加入聯邦後宣布，11月30日為感恩節，全州的店家歇業一天，各地舉辦慶祝活動。

不過，那年頭的加州人多半都在礦坑打工，住在附近的小村裡，根本不知道「感恩節」是個什麼東西。當時的報紙「San Francisco Call」訪問了一名礦工George K. Fitch，他說州長的公告根本沒有發到村子裡，就算有，附近根本沒有新英格蘭 人，根本不知該怎麼過節。

同時，當時的加州，火雞不多，一般人家過感恩節多半是吃豆子、麵包，以及他們能夠逮到的野生動物。因此，當時加州人的感恩節大餐，很多是以長耳野兔（jackrabbit）為主菜，大家也都吃得很開心。

San Francisco Call報導，當時還不是首府的沙加緬度，「Sons of New England」會社在哥倫比亞旅館（Columbia Hotel）辦了一場感恩節慶祝會，現場布置得五彩繽紛，還準備了40道菜、八種酒，歡迎全市市民參加，州長Peter H. Burnett也到了。

雖然很多與會者並不知道感恩節的由來，也不懂為何要在這天慶祝，但當佳餚美酒下肚，感恩的心便自然湧現啦。其他地方如舊金山 ，雖然過節的氣氛不濃，很多店家也照常營業，但確實有些法式餐廳準備了道道地地的火雞料理，饕客們都享受了一頓道地感恩節大餐。