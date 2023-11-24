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州府撥1.5億發展尖端科技 創造6000工作

編譯陳盈霖／綜合報導

根據加州州長辦公室新聞稿，州長紐森（Gavin Newsom）17日宣布，加州向12家創投公司提供超過1億4900萬元補助和稅收抵免，預計將創造近6000個職缺，未來五年內，這些公司也將帶來約13億元投資

這筆資金是來自州長商業和經濟發展辦公室（Governor's Office of Business and Economic Development）的「加州競賽」（CalCompetes）撥款計畫，該計畫用於幫助公司擴大在加州的業務，提高加州半導體製造能力，建造下一代電動車和電動飛機等。

身為電動飛機領域領導者，Joby將進行超過4000萬元投資，創造近700個新就業崗位，這也是該公司在聖塔克魯茲（Santa Cruz）和馬瑞納（Marina）擴展計畫的一部分。

AIBOT獲得1500萬元補助，提升長堤（Long Beach）和莫哈維（Mojave）製造與研發能力，開發人工智慧軟體和製造電動飛機，他們將創造近700個就業機會，並在上述兩處投資近5億元。

加州兩家企業將加強下一代半導體和晶片國內產量，希望透過「CHIPS法案」（CHIPS Act.）吸引更多聯邦投資。

其中，Tynergy獲得1500萬元撥款，將總部從懷俄明州（Wyoming）搬到弗雷斯諾（Fresno），製造半導體和能源儲存系統，創造近500個全職工作，近2100萬投資。

半導體晶片開發和製造商Infinera則獲得1400萬元撥款，用於擴大於聖荷西（San Jose）和桑尼維爾（Sunnyvale）業務。公司也將在兩地進行1億8000萬元投資，創造近250個工作機會。

磷酸鐵鋰電池製造商Sparkz得到1120萬元撥款，將在柯爾多瓦牧場（Rancho Cordova）創造500個工作崗位，投資超過8300萬元。

Snapchat也正擴大帕洛阿圖（Palo Alto）、舊金山和聖塔蒙尼卡（Santa Monica）業務，擴增其實境設備製造能力。Helm.ai和Humane都將獲得的撥款用於進一步開發人工智慧軟體，擴大位於舊金山等灣區業務。

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