假日購物季打擊犯罪 加州公路巡警增強警力

加州在假日購物季到來之際，強化執法力度打擊有組織零售犯罪。（州長紐森辦公室提供）

根據加州 州長紐森 辦公室的消息，紐森22日宣布，隨著一年一度的假日購物季的到來，加州公路巡警(CHP)將在全州範圍內加大力度打擊有組織零售犯罪。

作為州長「真正公共安全計畫」（Real Public Safety Plan）的一部分，CHP正在增加其在全加州主要零售區的執法力量。其屬下有組織零售犯罪特別工作組（ORCTF），將通過在假期期間與合作機構開展積極主動和保密的執法行動，來加大執法力度，從而確保更多購物者、商家和零售區的安全。

紐森說：「當犯罪分子攜帶贓物衝出商店時，必須將他們逮捕並直接押送到監獄。CHP利用數億元的執法投資 ，與聯盟機構合作，正在加大執法力度，開展並支持祕密抓捕行動，以便在節日期間以及全年製止這些犯罪分子。」

為了幫助減少假日購物季期間發生的零售犯罪數量，CHP在南加州、灣區、聖荷昆谷（San Joaquin Valley）和沙加緬度的ORCTF區域小組將與零售商、防損部門和當地執法機構合作。此外，CHP還計畫在全州範圍內與聯盟機構開展幾次積極主動的保密執法行動，調查人員正在積極調查和取締已知的與有組織零售犯罪有關的助推器和銷贓活動。

自ORCTF於2019年成立以來，CHP已參與近2200次調查，逮捕了1500多名嫌疑人，追回近42萬件被盜零售商品，價值超過3300萬元。在這些成功努力的基礎上，紐森州長於今年早些時候宣布，州政府為打擊有組織零售犯罪提供了加州歷史上最大的單筆投資，向55個市縣提供了超過2億6700萬元的資金，以加大對有組織零售犯罪的逮捕和起訴力度。